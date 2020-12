WWE: Randy Orton quiso quemar a Bray Wyatt en el Monday Night Raw

"The Viper" es uno de los luchadores de la WWE más mediáticos en la actualidad en Estados Unidos y en ocasiones su fuerte personalidad lo lleva a hacer cosas extremas cuando tiene algún rival que lo inquieta.

En esta ocasión, durante las transmisiones de Monday Night RAW por medio de USA Network, se vio como la superestrella Randy Orton intentaba acabar con Bray Wyatt utilizando gasolina y fuego. Sí, asi como leen, el rey del RKO perdió la cabeza.

Cabe mencionar que esta semana en RAW se pudo ver a Bray Wyatt junto a sus compañeros recorriendo las instalaciones del WWE ThunderDome, en Florida. Asimismo se observaron varias interacciones entre los personajes de la Firefly FunHouse y superestrellas como Riddle y R-Truth, Wyatt encaró a Randy Orton en el encordado.

Pero faltaba la reacción de "The Viper", quien aclaró desde backstage que esperaba a su rival para una última confrontación previo a su combate ante The Fiend en TLC 2020.

Bray Wyatt se alejó de las instalaciones y encontró una reposera de madera que le hizo recordar sus viejos días como lider de la "Wyatt Family". Esa distracción fue aprovechada por Randy Orton, quien atacó por la espalda al presentador de la Firefly FunHouse.

Luego de encerrar a Bray en una caja de madera, "The Viper" se dispuso en rociarla de gasolina, para entonces lanzarle un encendedor para prenderla fuego. La caja en llamas se abrió revelando a "The Fiend", quien afortunadamente salió ileso para conectar su Mandible Claw y dejar a Orton inconsciente en el piso.

RANDY ORTON Y THE FRIEND CHOCARÁN EN WWE TLC 2020

Randy Orton fue invitado a una nueva edición de A Moment of Bliss, luego de que a "The Fiend" le costara una nueva oportunidad al Campeonato de WWE.

"The Viper" dejó en claro que no caería en los juegos mentales de Bray Wyatt, y al igual que sucedió en 2017 solo podrá derrotarlo si encuentra su punto debil. Después de indentificar a Alexa como la debilidad de Wyatt, "The Fiend" apareció para confrontar a Orton. Das después, WWE hizo oficial su combate en TLC 2020 el próximo 20 de diciembre.

Así que dejaron muy caliente el terreno para este enfrentamiento, por el pique que se traen Randy Orton y Bray Wyatt.