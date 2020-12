WWE: Roman Reigns defenderá el título Universal ante Kevin Owens en SmackDown

Luego de su victoria en el evento WWE TLC (tables, ladders & chairs), Roman Reigns ahora se prepara para participar en el siguiente evento de SmackDown que se transmitirá por televisión el próximo 25 de diciembre.

En la Lucha Mesas. Escaleras y Sillas, Reigns con la ayuda de Jey Oso venció a Kevin Owens, para conservar el Campeonato Universal. Owens lo intentó como pudo, estuvo cerca de alzarse con el triunfo en varias ocasiones, pero Jey intervino para evitar que su primo perdiera el cinturón.

En un comunicado desde la web oficial de WWE, se ha anunciado un nuevo combate para el próximo show de Smackdown dónde Kevin Owens tendrá una nueva oportunidad de conquistar el Campeonato Universal al enfrentar a Roman Reigns en una Steel Cage (jaula de acero).

Pero este combate por el Campeonato Universal, no será el único título que estará en juego en Smackdown esta semana, ya que, después de anunciarse en TLC, Samy Zayn pondrá en juego su Campeonato Intercontinental ante Big E.

A través de sus redes sociales oficiales, la WWE confirmó que el episodio de Friday Night SmackDown que se transmitirá el 25 de diciembre en FOX se grabará el próximo martes 22. Así lo dio a conocer la empresa, donde ha revelado que los fans podrán acceder para verlo mediante el sistema de ThunderDome.

UN CAMPEÓN DE ALTURA

Roman Reigns, tiene 35 años de edad, es originario de Pensacola, Florida, Estados Unidos. Forma parte de la familia Anoa'i samoana. Es egresado del Instituto de Tecnología de Georgia. Ha conquistado cinco Campeonatos Mundiales, también ha sido tres veces como Campeón Mundial Peso Pesado de la WWE y dos veces Campeón Universal de la WWE.

También entre sus logros siobresalen un reinado como Campeón de los Estados Unidos de WWE, un campeonato Intercontinental de WWE y un título en Parejas de la WWE junto a Seth Rollins.

Un dato interesante de Roman Reigns, es que junto a Brock Lesnar, es uno de los dos luchadores que han derrotado a The Undertaker en WrestleMania y el único en haber vencido a ambos Brothers of Destruction (Kane y The Undertaker) en dicho evento (en las ediciones 30 y 33 respectivamente).

Por su parte, el luchador canadiense Kevin Owens, de 36 años de edad; ha sido 5 veces campeón mundial al haber conseguido el cinturón de ROH en una ocasión, el Campeonato Mundial de PWG en 3 ocasiones y el Campeonato Universal de WWE una vez.