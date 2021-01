WWE: Roman Reigns expondrá su título Universal ante Adam Pearce

Ya es oficial. Roman Reigns pondrá en juego el Campeonato Universal de la WWE, cuando enfrente al peligroso Adam Pearce, en la cartelera del evento Royal Rumble 2021 que se realizará el próximo 31 de enero en el Tropicana Field de San Petersburgo, Florida.

Fue durante las transmisiones de Friday Night SmackDown que se confirmó este enfrentamiento para el siguiente pago por evento de la organización World Wrestling Entertainment.

En el evento principal de SmackDown, Shinsuke Nakamura, King Corbin, Daniel Bryan, Rey Mysterio y Sami Zayn enfrentaron en una Gauntlet match, por una oportunidad al título universal.

Previo a esa lucha, Paul Heyman anunció al comisionado Adam Pearce que el campeón Roman Reigns optó por añadirlo a esta lucha. El duelo inició cuando Rey Mysterio acabó rápidamente con Sami Zayn usando el 619 y Frog Splash.

Shinsuke Nakamura entró al cuadrilátero y sorprendió con su actuación al dejar fuera del combate a Mysterio, King Corbin y Daniel Bryan. Aunque "The King of Strong Style" no se salvó de los juegos sucios de Roman Reigns y Jey Uso.

Ambos se lanzaron al ataque contra Nakamura antes de que Adam Pearce entrara al ring. Tras negarse a planchar a su rival, Adam recibió una Superkick de Jey y fue arrastrado hacia Shinsuke para conseguir el triunfo por cuenta de tres.

Entre sus logros de Roman Reigns, destacan cinco Campeonatos Mundiales. Ha sido tres veces Campeón Mundial Peso Pesado de la WWE y dos veces monarca Universal.

Asimismo ha tenido un reinado como Campeón de los Estados Unidos de WWE, un reinado como monarca Intercontinental de WWE, uno como Campeón en Parejas de la WWE junto a Seth Rollins. También ha tenido el título en Parejas de la FCW junto a Mike Dalton en el territorio en desarrollo de la WWE Florida Championship Wrestling.

En el WWE Royal Rumble, los fanáticos podrán observar este evento via pague-por-ver y a través de WWE Network, así como también en la modalidad de público virtual "ThunderDome".

CARTELERA DEL ROYAL RUMBLE AL MOMENTO

Campeonato Universal de WWE

Roman Reigns (c) vs. Adam Pearce

Royal Rumble Match masculina

Daniel Bryan, Bobby Lashley Randy Orton, AJ Styles, Otis y 25 participantes por anunciar

Royal Rumble Match femenina

Nia Jax, Shayna Baszler, Charlotte Flair, Bayley, Bianca Belair y 25 participantes por anunciar