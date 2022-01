WWE: Royal Rumble el primer gran evento del año de lucha libre; Dónde y a qué hora verlo

Estados Unidos.- No hay fecha que no se cumpla y este sábado una vez más la WWE se viste de manteles largos para su primer gran evento de lucha libre en los Estados Unidos preparando el camino para lo que se viene con WrestleMania que se estará dando dentro de los siguientes meses en donde algunos de los luchadores que se presentarán este sábado estarán buscando brillar en la máxima exposición de lucha.

Mientras eso llega, por ahora la WWE ya tiene todo listo para que este sábado 29 de enero 60 luchadores, 30 hombres y 30 mujeres participen en la batalla campal más grandes del mundo de la lucha libre el Royal Rumble en donde es un todos contra todos buscando al último luchador que quede de pie en el ring, siendo declarado como el ganador. Para esta edición se han revelado grandes cambios que harán la experiencia más que genial pues entre las filtraciones se ha dicho que habrán luchadores que no son de la WWE.

En las últimas semanas se ha hablado de la posibilidad de que Royal Rumble sufra un gran cambio en donde aumentaría la emoción y es que según los reportes el dueño de la marca, Vince McMahon permitiría la participación de luchares de la AEW, una de las empresas rivales de la WWE lo que ha puesto las miradas del mundo en el evento que seguramente será un éxito si esto llega a pasar. Y todo se pude confirmar pues a horas de iniciar se han revelado los nombres de 22 luchadores faltando 8 más que podrían ser esas sorpresas.

Dónde y a qué hora ver Royal Rumble

Como ya se sabe la WWE es una de las empresas que mejor sabe vender sus exclusivos productos y Royal Rumble siendo uno de los activos más grandes de la marca se tiene que hacer así de impresionante, por eso le manera de verlo tiene llevarse gracias a un pago por evento. Para poder verlo se tendrá que pagar el pase de WWE Network, aunque tambien hay una versión en televisión con el canal de Star Action que debe ser autorizado por el proveedor del servicio, estas dos opciones con vigentes para México.

Esta noche la WWE presenta Royal Rumble | Foto: Captura

Las acciones serán en punto de las 18:00 pm (centro de México) desde el The Dome at America´s Center en St. Louis este sábado 29 de enero. De igual manera todos los detalles y pormenores de Royal Rumble serán compartidos por la empresa a través de sus redes sociales.

Datos de Royal Rumble

Dónde ver: WWE Network y Star Action

Hora: Desde las 18:00 pm centro de México

Cuándo: Hoy sábado 29 de enero

Lugar: The Dome at America´s Center

¿Cómo funciona Royal Rumble?

Esta modalidad de pelea es una de las más antiguas en la WWE y en donde la única regla es quedar de pie en el ring luego de haber combatido ante otros 29 peleadores. La dinámica es sencilla, los luchadores van siendo anunciado y van subiendo al ring para pelear con otros rivales, cada cierto tiempo estará entrando un peleador más hasta que llegue el momento en que los 30 peleadores hayan sido llamados, ganará el último luchador en bajar del ring. Esta modalidad tambien aplica para la rama femenil en donde son 30 luchadoras de igual forma.

Cartelera de Royal Rumble

Roman Reigns vs Seth Rollins (Campeonato Universal)

Brock Lesnar vs Bobby Lashley (Campeonato WWE)

Bechy Lynch vs Doudrop (Campeonato RAW Femenil)

Edge y Beth Phoenix vs The Miz y Maryse

Royal Rumble varonil

Royal Rumble femenil