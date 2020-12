WWE: Se revelan tres nuevos participantes para el Royal Rumble 2021

A través de las transmisiones del último evento de SmackDown, se confirmaron tres nuevas superestrellas que protagonizarán enfrentamientos reales masculina y femenina en la cartelera del Royal Rumble 2021, el próximo pago por evento de WWE que se realizará el 31 de enero.

Se trata de los competidores de la marca RAW, Bobby Lashley, Nia Jax y Shayna Baszler, quienes han dado un paso al frente en sus aspiraciones de llevarse a casa la batalla real por un lugar en WrestleMania.

Por el lado de los hombres, Bobby Lashley anunció su participación en el encuentro momentos antes del combate entre The Hurt Business ante The New Day y The Hardy Bros. Lashley estará haciendo su cuarta aparición en un Royal Rumble match después de participar en las ediciones 2006, 2019 y Greatest Royal Rumble.

Lashley, de 44 años de edad y originario de Junction City, Kansas, ha alternado su carrera en la lucha libre y en las artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés). Incluso en 2008, después de dejar la WWE, Bobby Lashley luchó en la empresa mexicana AAA Worldwide; en el evento Triplemanía XVI, teniendo como compañeros a Kenzo Suzuki y Electroshock, vencieron a Chessman, Silver King y La Parka.

Después de haber sido multicampeón nacional amateur, Lashley debutó profesionalmente en la WWE en 2005.

Respecto a la división femenina, Nia Jax y Shayna Baszler dieron a conocer en conjunto sus pretensiones de salir victoriosas del Royal Rumble match.

Nia Jax luchará por tercer año consecutivo en la batalla real, sumando también una participación en la versión masculina del combate en 2019.

Por su parte Baszler apenas tendrá su segunda oportunidad de ser parte en esta lucha, al haber salido entre las finalistas de la edición 2020.

Cabe mencionar que Shayna Andrea Baszler, de 40 años de edad, hizo su debut profesional en 2015, en el circuito independiente. Lo hizo en Quintessential Pro Wrestling, con una derrota ante Cheerleader Melissa. El 3 de octubre de 2017, WWE anunció que Baszler había firmado con la compañía.

El 10 de enero del mismo 2017en NXT, Baszler debutó derrotando a Dakota Kai por decisión arbitral, después de que Shayna haya lastimado el brazo de Dakota.

El WWE Royal Rumble se celebrará en el escenario del Tropicana Field de San Petersburgo, Florida. Los aficionados podrán seguir la transmisión de este evento via pague-por-ver y a través de WWE Network; también lo podrán hacer en la modalidad de público virtual "ThunderDome".

Cartelera Actualizada WWE Royal Rumble

Royal Rumble Match masculina

Daniel Bryan, Bobby Lashley y 28 participantes por anunciar

Royal Rumble Match femenina

Nia Jax, Shayna Baszler y 28 participantes por anunciar