WWE: The Rock no estaría en Westlemania 37 por decisión de Vince McMahon

Los Angeles.- A falta de unos meses para celebrar Wetlemania 37 en la ciudad de Los Angeles, el manda más de la WWE, Vince McMahon habría dicho que no es el momento de ver el regreso e The Rock en un evento incompleto y es que asegura que sin aficionados en las gradas, un evento con un ídolo de la lucha libre no sería igual.

De acuerdo con el portal especializado de lucha, WrestlingNews, Vince ha confirmado que The Rock y Roman Reigns no podrá enfrentarse en Westlemania 37 por la decisión de que no sabe cuantos aficionados podrán estar en la arena, es mejor que esa luche se lleve a cabo el siguiente año.

"Vince no sabe cuántos fans podrán acceder al evento. Y él definitivamente quiere que asistan los aficionados. De esa manera prefiere que el combate entre The Rock y Roman Reings se lleve a cabo en Westlemania 38", aseguró la fuente sobre lo comentado por Vince McMachon.

Con esto las posibilidades de ver grandes peleas se mantienen en un suspenso, pues el evento se llevará a cabo hasta marzo de 2021 y no han confirmado algún combate hasta el momento, aunque algunos sitios que se encargan de buscar más a fondo pudieron enterarse de 3 posibles combates que estarían sobre la mesa pero sin poder confirmarlos.

The Rock volvería hasta Westlemania 38 | Foto: Instagram

La primera sería una triple amenaza por el título de la WWE entre Brock Lesnar, Drew Mclentyre y Keith Lee. También el combate entre Goldberg vs Roman Reigns ante la cancelación del evento ante The Rock y uno que luce casi imposible por la condición de Edge con una lesión que no le dejaría llegar en la mejor forma, y sería medirlo ante Randy Orton.

Estos 3 combates son especulaciones que se han manejado en las redes por lo que se ve en las funciones semanales y las rivalidades que se crean día a día. Por ahora el siguiente gran pago por evento será el Royal Rumble de 2021 en enero, para unos meses más tarde hacerlo en Westlemania 37.