WWE: The Rock vuelve este viernes al cuadrilátero, luchará en SmackDown

La empresa WWE confirmó que el legendario ídolo Dwayne Johnson, mejor conocido como "The Rock" regresa al cuadrilátero, para deleite de los aficionados.

El gladiador y también estrella del cine se encuentra listo para participar en el evento de SmackDown que se realizará el próximo 11 de diciembre, desde la nueva sede del ThunderDome en el Tropicana Field de Tampa Bay, Florida, según reportó el portal Lucha Noticias.

Todo parece indicar que la aparición de "The Rock" no será solo de un vídeo, pues todo aparece indicar que el campeón de la gente estará en el recinto en vivo, electrizado a la afición.

Dwayne Johnson hizo su debut en la WWE en 1996 cuando la compañía se llamaba WWF (World Wrestling Federation) y lo hizo con el nombre de "Rocky Maivia".

El luchador de 48 años de edad ha protagonizado grandes batallas contra John Cena, Triple H, Kane, Undertaker, Steve Austin, Big Show, entre otras figuras.

El 2 de agosto de 2019 The Rock anunció oficialmente su retiro como luchador profesional, pero no sería por mucho tiempo, pues el 4 de octubre de 2019 The Rock regresó a la WWE en Smackdown Live en un segmento en el que junto a Becky Lynch, ataca a Baron Corbin.

En el mundo del cine, ha actuado en exitosas peliculas como The Scorpion King, Rápidos y Furiosos 6, Furiosos 7, Hércules, Jumanji: Welcome to the Jungle, Rampage, The Fate of the Furious, Jumanji: The Next Level, entre otros filmes importantes.

PRESENTAN SU LIBRO

Cabe mencionar que hace apenas una semana, se hizo la presentación del libro "Dwayne 'The Rock' Johnson: The People's Champion", el cual ya de encuentra a la venta.

Se trata de la biografía de lucha libre que todos los fanáticos de WWE y los millones de seguidores de The Rock esperaban.

Este libro traza a fondo la vida personal y la carrera de lucha del diez veces campeón de la WWF/WWE/WCW y megaestrella del cine Dwayne "The Rock" Johnson, con muchos detalles por primera vez".