WWE: Undertaker anuncia su retiro de la Lucha Libre

Estados Unidos.- Para todo fanático de la Lucha Libre norteamérica, el nombre “Undertaker” es sinónimo de leyenda dentro de la WWE, tanto por sus combates a lo largo de 30 años, como por lo que representa en la industria, sin embargo parece que su carrera sobre el cuadrilatero ha llegado a su fin.

Desde hace dos semanas se estrenó en WWE Network el documental “The Last Ride”, acerca de la vida y carrera de Undertaker dentro de la Lucha Libre, y este día se emitió el último cápitulo de la serie, donde el 'Deanman' dejó entre ver que no volverá a luchar mas en su vida.

Durante el episodio se recapituló la última lucha de 'Taker' y AJ Styles en Wrestlemania 36, el llamado “Boneyard Match” ó lucha de “entierro vivo”, la cual se montó como un tipo de escena de pelicula de acción, en la que el veteranos luchador resultó ganador y se dijo satisfecho con las acciones y resultado.

"Si Vince estuviera en apuros, ¿volvería? Supongo que el tiempo solo lo dirá allí. 'En caso de emergencia, rompes el vidrio y sacas a The Undertaker. Tendría que considerar eso. Nunca digas nunca, pero en este punto de mi vida y mi carrera, no tengo ganas de volver al ring", sentenció Undertaker.

Behold. The final chapter. The conclusion of @undertaker : #TheLastRide is available to stream anytime on @WWENetwork ! ▶️ https://t.co/L5tnIhgJDp pic.twitter.com/FzUyBaHIHO

De igual modo, el luchador de 55 años de edad reconoció que he tenido grandes pasajes a lo largo de 30 años de carrera, se ha enfrentado a los mejores de la lucha libre, y acepta con emoción que realizar el documental le ayudó mucho a recapitular su vida, y asi apoyar a los nuevos talentos.

Esta vez el vaquero realmente se va.No me queda nada por conquistar. No me queda nada por lograr. El juego ha cambiado, es hora de que aparezcan nuevos tipos. No sé, el momento parece correcto. Creo que este documental me ayudó a descubrir eso. Realmente me abrió los ojos en general y me permitió no juzgarme tan duramente en estos últimos años. Ver las cosas en una escala más amplia", señaló.