WWE anuncia que Rey Mysterio podría mantener la visión aún después de su lesión

Estados Unidos.- Un día después de la difícil situación que Rey Mysterio vivió al "perder" prácticamente todo su ojo derecho, este lunes la WWE informó que el mexicano tiene las posibilidades de mantener la visión en su ojo derecho a pesar de los grotesco que fue la imagen para los aficionados. Esto luego de que Mysterio abandonara las instalaciones del combate que sostenía ante Seth Rollins en el pago por evento "Ojo por ojo".

"Los expertos médicos se mostraron optimistas de que si el nervio óptico no se corta y no haya demasiada tensión en los vasos sanguíneos y los nervios que conectan el ojo con el resto de la cabeza, existe la posibilidad de que Mystetio pueda mantener su visión", informó la cadena de lucha libre de los Estados Unidos.

En redes sociales especulan con la falsedad del momento | Twitter

Ahora se espera que en el transcurso de este lunes o posiblemente en los siguientes días se de un nuevo reporte sobre el estado de salud del luchador,quien a sus 45 años pareciera estar viviendo sus últimos momentos en la WWE empresa con labora desde hace ya más de 15 años. Por su parte Seth Rollins con quien fue quien estaba luchando tuvo complicaciones estomacales luego de ver la impresionante imagen de Mysterio con su ojo fuera de su sitio..

Por qué Rey Mysterio está apunto de perder un ojo

Semanas atrás, Rey Mysterio y Set Rollins iniciaron una nueva rivalidad en el mundo del entretenimiento de la WWE, este hecho hizo que ambos peleadores comenzarán a tener encontronazos puntualmente desde el pago por evento "Money in the bank". Donde Rey Mysterio no pudo ganar, luego de eso se vieron las caras en los programas de los lunes de RAW donde inició todo. Tras una serie de discusiones ambos peleadores se fueron a los golpes sin importante que sucediera a su entorno. fue ahí cuando el primer ataque de Seth se dio.

Momento en el que Rey Mysterio es atendido en el primer ataque de hace unas semanas | Twitter

Rollins tomó la cabeza de Mysterio y lo estrelló con la escalera metalia junto al ring lo que le ocasionó una seria herida en su ojo al mexicano que tuvo que abandonar las instalaciones para acudir aun hostipal. Tras varios días sin aparecer, Rey Mysterio mandó un mensaje a Seth donde le explicaba que su ojo se encontraba bien pero que aun así lo retaba a un combate sin reglas donde lo principal era dañar el ojo del rival.

Seth Rollins vs. Rey Mysterio - Eye for an Eye Match: #ExtremeRules, July 19 2020 | Results pic.twitter.com/XbvUScpRDf — ANTONIO CHAVEZ ACM (@ACM01985) July 20, 2020

Pero fue hasta ese domingo donde se vieron las caras una vez más y pasó lo que ahora tiene entre perder un ojo o retener la visibilidad para el luchador de Tijuana. Por ahora se espera la resolución y el reporte tanto del hospital como de la WWE sobre el estado de salud de su peleador.

Su llegada a WWE

En 1992 se formó en la Triple A, desde muy joven se le miraba un gran potencial para estar en las carteleras más importantes del mundo, pero antes de llegar a la WWE tuvo que picar piedra en otra divisiones que no eran malas pero si eran limitadas. Mysterio, fue contratado por la ECW donde solo estuvo un par de años luego brincó a la WCW en donde perdería su máscara y pasaría a pelear sin ella. Pero fue en el 2002 cuando el mexicano fue buscado por la WWE por ser un peleador diferente y con gran proyección. La misma empresa le recomendó volver a usar la máscara y hasta el fecha ha funcionado siendo uno de los más queridos.

Rey Mysterio días antes de la pelea sin máscara | Instagram

Pero no siembre fue todo bueno y es que en el 2015 salió de la WWE para volver a la Triple AAA donde pasó unos grandes momentos y otros tristes que le han marcado la vida al ser parte de la última palea del Hijo del Perro Aguayo. Para el 2018 viajó a Japón donde estuvo solo unos meses y ese mismo año se unió a la WWE. Pero los recientes hechos que rodean sobre sus múltiples lesiones en el ojo apuntarían a que se acerca el retiro de los cuadriláteros ya sea por la edad o por sus limitaciones físicas principalmente en sus rodillas que ha traído con él desde hace muchos años.

