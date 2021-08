Wanda Nara cautiva a sus seguidores con linda foto mostrando sus maquillajes.

La argentina Wanda Nara sigue consolidándose como toda una sensación en redes sociales donde ya ha sido catalogada con diversos medios como toda una influencer.

Wanda Nara, que se dio a conocer en el mundo del modelaje, es esposa y representante del jugador del PSG Mauro Icardi, no deja de sorprender a sus seguidores en redes sociales.

La modelo recientemente incursionó en el mundo de los maquillajes al lanzar su propia línea de cosméticos, la cual ha tenido gran aceptación entre sus seguidoras y ella misma se ha encargado de mostrar los grandes resultados de sus productos.

En esta ocasión Nara sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrar su belleza con una linda foto usando uno de los labiales de su marca, dejando ver su belleza, además de mostrar un poco al lucir una blusa con escote.

“Aqui sólo tengo el labial de mi línea @wandanaracosmetics Se llama Chicago, y no vas a poder vivir sin él”, escribió la argentina en la publicación donde dejó ver su belleza con una selfie, la cual no pasó desapercibida por parte de sus fans y en solo unas horas alcanzó más de 286 mil me gusta y más de dos mil comentarios resaltando su belleza.

Publicación de Wanda Nara en redes sociales/@wanda_icardi

Wanda Nara se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales donde deja ver su belleza, los lindos outfits que porta y hasta el gran nivel de vida que tiene y qué decir de encantar a sus seguidores con la belleza que irradia en cada una de sus publicaciones para el deleite de sus más de ocho millones de seguidores en Instagram.