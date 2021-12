Wanda Nara cautiva a sus seguidores en redes sociales mostrando su belleza.

La argentina Wanda Nara se ha convertido en toda una sensación en redes sociales, dónde ya es reconocida como toda una influencer gracias a su sinfín de publicaciones dónde ha dejado ver su gran nivel de vida y sus diferentes proyectos en los que actualmente trabaja.

Wanda Nara, pareja y representante del delantero del PSG, Mauro Icardi, se ha convertido en toda una sensación en redes sociales dónde muestra su gran estilo de vida, así como los bellos momentos que pasa con sus hijos.

En el ámbito profesional, la también presentadora y representante de futbol, no se ha detenido y lanzó su propia marca de cosméticos que ha tenido gran aceptación entre sus consumidores, y de la cual ella ha sido la principal cara de “Wandanaracosmetics”.

En esta ocasión Nara sorprendió a sus seguidores mostrando su belleza y linda figura dejando claro que no es solo glamur y elegancia, pues también se puso los guantes de box mientras portaba un vestido largo de noche.

“Nos vemos en Dubai �� que gane el mejor��������������”, escribió Wanda en la publicación donde mostró su belleza dejando ver un lado diferente de al influencer, pues aunque ha dejado ver su lado fitness con sus entrenamientos esta es la primera ocasión en que porta unos guantes de box. La publicación no paso desapercibida alcanzando más de 149 mil me gusta y más de mil comentarios dónde los elogios y corazón no se hicieron esperar.

Publicación de Wanda Nara en redes sociales/Foto: Instagram

Wanda Nara se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como los bellos momentos que pasa en familia, además de mostrar parte de las rutinas de ejercicios que realiza y parte de su trabajo en el mundo del modelaje deleitando a sus más de 10.1 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.