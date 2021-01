Wanda Nara confirma haber sido infiel alguna vez en su vida

Paris.- La bella argentina, modelo y empresaria Wanda Nara se ha tomado el tiempo los últimos meses de estar más cerca de sus seguidores a través de las redes sociales, principalmente con publicaciones de sus más recientes actividades como los cumpleaños de sus hijos y sesiones fotográficas. Pero ahora se entrado al trend de responder "verdadero o falso" a preguntas de sus fans y han recibido algunas buenas declaraciones.

Wanda Nara comenzó publicando en sus historia de Instagram el mensaje, "Okey lo lograron.. Verdadero o Falso", eso desató que las preguntas comenzaran a llegar. Ella no puso ninguna restricción y se vio en las respuestas y preguntas que recibió. De las que más esperadas por el tema fue su relación con Maxi López y Mauro Icardi e incluso llegó a confesar que solo una vez fue infiel.

"¿Fuiste infiel?", le preguntaron, y ella respondió de manera sencilla y corta, "Verdadero. Alguna vez...", Wanda no dijo cuándo o con quien fue que pasó esa infidelidad aunque su pasado daría algunas pistas, relacionado su a su expareja con quien tuvo algunos hijos y con su actual novio, Mauro Icardi. Si bien ella misma confirmó unas preguntas más adelante que su relación inicio una vez que ella estaba separada.

"La relación empezó como cualquiera. Él soltero y yo separada viviendo en Argentina", de esa manera estaría dejando de lado que por lo que ha sido juzgada por muchos años no pasó como hasta ahora se ha contado.

Wanda Nara confirma su infidelidad | Foto: Captura Instagram

Uno de los temas que tocó y que ha causado gran relevancia por el toque mediático que llegó a tener por tratarse de ella en un supuesto video intimo que fue publicado en Internet y que Google y Yahoo tuvieron que pagarle por difamación. En esa pregunta la argentina confirmó que gracias a sus abogados consiguió ganar el caso y además de que se le pagara una gran cantidad de dinero por "daños y perjuicios ocasionados por la difusición de un video intimo" que se demostró que no era ella.

"Verdadero. No lo cuento por que me encanta que los envidiosos hablan tontearías", incluso compartió una captura de la conversación que sostuvo con su abogado quien le confirmó que habían ganado el caso. Para cerrar el tema de ellas y sus escándalos o por lo que las personas saben de ellas afirma que lo que se dice de ella no le afecta siempre y cuando sea verdad pero que si le causa enojo que se hablen mentiras que perjudiquen su vida.

Wanda Nara en su más recientes fotos en Paris | Foto Instagram Wanda Nara

Algunos seguidores más cambiaron de tema preguntando si siempre ella quiso ser famosa, lo que Wanda confirmó al estar relacionada desde muy pequeña con las cámaras, participando en la moda, castings, desfiles. Asegura que a fama llegó sola por sus grandes participaciones en distintos proyectos.

Wanda recientemente se ha preocupado al 100% del cuidado de sus hijos a quienes acompaña a su escuela y ha compartido mucho más tiempo del que antes lo hacia, esto por consecuencias de la pandemia. Su más reciente actividad con ellos fue acampar dentro de su casa para el cumpleaños número 6 de su hija Francesca con quien pasó un gran momento familiar.