Wanda Nara dedica lindo mensaje a sus seguidores en redes sociales

La argentina Wanda Nara se ha convertido en toda una celebridad dentro de las redes sociales, gracias a sus publicaciones donde muestra su belleza, además de sus lindas postales junto a su familia.

Wanda Nara esposa y representante del futbolista del PSG, Mauro Icardi, ha cautivado a sus seguidores con cada una de sus publicaciones donde ha dejado ver a lo largo de los años, los grandes momentos que pasa con su esposo y con sus hijos.

La también modelo, no se ha cansado de cosechar éxitos, pues no solo se ha dedicado al mundo del modelaje, también ha tenido participaciones como presentadora de televisión y recientemente ha incursionado en el mundo de los cosméticos al lanzar su propia marca.

En esta ocasión Nara ha obtenido otro logro, al llegar a los ocho millones de seguidores en Instagram, situación que celebró y por lo que mando un emotivo mensaje en redes sociales para todos sus fans.

“Somos 8 Millones , yo sola , sin un equipo que siga mi cuenta, sin nada de nada .. como digo siempre de la nada y de a poquito ♥️ Gracias por ser los mejores y estar siempre ahí en cada publicación dando tanto amor y en cada emprendimiento acompañándome .. los quiero a todos los que me siguen, los que me miran sin seguirme , y los que me dejan de seguir todos son parte de esto ❤️ 8M”, escribió Wanda Nara junto a una selfie donde mostro su belleza.

Publicación de Wanda Nara en redes sociales con el mensaje a sus fans/@wanda_icardi

En la imagen publicada por la bella argentina, luce frente a un espejo con unos jeans y una blusa rosa morada, luciendo como siempre su belleza, publicación que no paso desapercibida por sus seguidores alcanzando más de 240 mil me gusta en solo unas horas, además de casi dos mil comentarios donde los elogios no se hicieron esperar.

Wanda Nara se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana, así como sus momentos más íntimos con su familia, además de su trabajo en el mundo del modelaje y qué decir de promover su línea de cosméticos y su sensacional belleza.

