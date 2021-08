Wanda Nara enamora a sus seguidores en redes sociales en traje de baño.

La argentina Wanda Nara se ha convertido en toda una influencer en redes sociales gracias a su gran impacto y belleza que demuestra en cada una de sus publicaciones para deleitar a sus seguidores

Wanda Nara esposa y representante del futbolista del PSG, Mauro Icardi no deja de sorprender en redes sociales con sus publicaciones mostrando su gran estilo de vida.

La argentina ha tenido una gran carrera en el mundo del modelaje, además es una espectacular presentadora en su país y en los últimos meses se ha sumado a la industria de los cosméticos al danzar su propia marca de maquillajes.

En esta ocasión Nara encendió las redes sociales al lucir su espectacular figura portando un bañador de color negro dejando ver sus mejores curvas.

“Primera clase de natación y no vino nadie”, escribió Wanda en la publicación donde se mostró a la orilla de la piscina dejando ver su linda figura portando el bañador negro, alcanzando más de 524 mil me gusta y más de cinco mil comentarios donde los elogios no se hicieron esperar para la guapa Argentina.

Publicación de Wanda Nara en traje de baño en redes sociales/@wanda_icardi

Wanda Nara se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana donde ha dejado ver su gran estilo de vida, los bellos momentos familiares y qué decir de lucir su belleza en cada una de sus publicaciones.