Wanda Nara enamora a sus seguidores en redes sociales mostrando su bello rostro.

La argentina Wanda Nara no deja de sorprender a sus seguidores en redes sociales mostrando su belleza en cada una de sus publicaciones, consolidándose como toda una influencer.

Wanda Nara, esposa y representante del delantero del PSG, Mauro Icardi, se ha consagrado como una sensación dentro de las redes sociales donde no solo muestra su belleza, sino también su gran nivel de vida.

La también modelo y presentadora argentina ha ingresado al mundo de los maquillajes, lanzando su propia marca de cosméticos “Wandacosmetics”, los cuales han tenido una gran aceptación entre sus usuarios y ella misma ha sido parte de las modelos que encabezan su marca.

Leer más: Daniela Baeza destaca desde su llegada a la CMDX con sus outfits más elegantes

En esta ocasión Wanda cautivó las redes sociales al mostrar su belleza con unas imágenes de su hermoso rostro portando además un vestido de lentejuelas en color negro, que ha deslumbrado a sus fans.

La publicación de la esposa de Icardi, no paso desapercibida para sus seguidores los cuales quedaron encantados con la fotografía regalando más de 697 mil me gusta y más 31 mil comentarios donde los elogios y por su belleza no se hicieron esperar.

Publicación de Wanda Nara mostrando su belleza en redes sociales/Foto: Instagram

Wanda Nara se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales como su los momentos que pasa con su familia, además de mostrar su belleza mostrando los lindos outfits que usa y últimamente también se ha encargado de promocionar su propio línea de cosméticos.