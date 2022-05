Wanda Nara luce su linda figura portando un conjunto deportivo tras una rutina en el gimnasio.

Últimamente se ha vuelto una moda que cada ocasión que una persona realizar sus rutinas de ejercicios se saque una selfie, tal parece que si no hay foto no hace efecto el ejercicio, y la influencer Wanda Nara entro en esa dinámica, así lo mostró en una nueva publicación en redes sociales dónde ha cautivado a sus fans.

Wanda Nara no sólo se ha dado a conocer por su relación con el futbolista del PSG, Mauro Icardi, de cuál también es su representante y con el cual ha formado una linda familia, pues día a día se ha ganado aún más el respeto y la admiración de sus seguidores en redes sociales a los cuales sorprende con cada una de sus publicaciones.

La modelo argentina, también ha sido presentadora de televisión en su país natal y ha ganado gran popularidad en redes sociales no sólo por su belleza, sino también por su gran carisma que ha sabido complementar con la incorporación en un gran número de proyectos en los que ha participado, pues no sólo está inmersa en el mundo del modelaje sino además lanzó su propia marca de maquillaje con “Wandanaracosmetics” que ha tenido una gran aceptación entre los usuarios.

Selfie de Wanda Nara luciendo su figura en ropa deportiva/Foto: Instagram

En esta ocasión Nara se ha robado las miradas de propios y extraños en redes sociales al mostrar su linda figura en un conjunto deportivo con una selfie tras realizar una rutina de ejercicio desde el gimnasio, dejando ver sus mejores curvas en una publicación que no pasó desapercibida recibiendo miles de me gusta y cientos de comentarios. Está no ha sido la única ocasión en que Wanda muestra su belleza mientras cuida su físico, pues las fotografías con ropa deportiva se han vuelto una constante en sus redes sociales luciendo sus leggins ajustados y tops o blusas cortas resaltando su figura.

Wanda Nara se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como aspectos de su trabajo modelando su propia línea de cosméticos, pero también ha sabido lucir su belleza y linda figura en cada una de sus publicaciones, en ocasiones en ropa casual o en traje de baño deleitando a sus más de 12.6 millones de seguidores en Instagram.