Wanda Nara muestra su belleza desde un parque de diversiones en París

La argentina Wanda Nara se ha consagrado como toda una sensación en las redes sociales gracias a su belleza y su gran actividad, en todo momento sigue sorprendiendo a sus seguidores.

Wanda Nara que se ha dedicado al modelaje, la conducción y además es agente de futbol, sigue consintiendo a sus seguidores con cada una de sus publicaciones dónde no sólo deja ver su belleza, sino también comparte los grandes momentos con su familia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Esposa del delantero argentino del PSG, Mauro Icardi, Nara no pierde la oportunidad de mostrar su belleza y en esta ocasión no fue la excepción al hacerlo desde un parque de diversiones en París mientras tenía un día familiar junto a sus cinco hijos.

Leer más: Issa Vegas cautiva a sus fans con sensacional sesión en redes sociales

En esta ocasión la modelo argentina enamoró a sus seguidores en redes sociales al compartir una fotografía desde el parque de diversiones mientras degusta un algodón de azúcar, mostrando su belleza y sensualidad en todo momento.

Nara lució además su gran figura portando una blusa azul pegada al cuerpo y un jeans, publicación que no pasó desapercibida alcanzando más de 162 mil me gusta y más de 900 comentarios dónde los elogios y corazones no se hicieron esperar.

Wanda Nara mostró su belleza durante un parque de diversiones desde París/@wanda_icardi

Esa no fue la única ocasión donde la modelo ha llamado la atención en redes sociales, pues en una de sus últimas publicaciones también cautivó a sus fans con su bello rostro mientras mostraba su marca de cosméticos la cual porta en la foto luciendo encantadora.

Wanda Nara se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana, así como los bellos momentos que pasa con su familia y también su trabajo dentro del mundo del modelaje como su trabajo con su marca de cosméticos.

Síguenos en