Wanda Nara muestra su espectacular figura con selfie en traje de baño

La modelo argentina Wanda Nara se ha consagrado como una de las personalidades más seguidas en redes sociales donde muestra su gran estilo de vida además de su belleza encantando a sus seguidores.

Wanda Nara esposa y representante del delantero argentino Mauro Icardi también ha tenido un paso por la televisión y en los últimos meses se ha convertido en una empresaria al sacar su propia línea de cosméticos.

La argentina de 34 años no deja de sorprender a sus seguidores con cada uno de sus publicaciones donde además de mostrar su belleza también muestra sus valores y cariño que le tiene a su familia pues no duda en compartir sus bellos momentos con sus hijos y su esposo.

En esta ocasión Nara se encargó de encender las redes sociales al compartir una selfie posando de perfil con un traje de baño luciendo una espectacular figura para el deleite de todos sus seguidores.

“Tranquila aquellos que te hieren suelen destruirse ellos mismos”, escribió la modelo en una publicación que no pasó desapercibida luego de mostrar sus lindas curvas obtuvo más de 365 mil me gusta, además de más de 2000 comentarios donde los elogios no se hicieron esperar para la Argentina.

Publicación de Wanda Nara en Instagram/@wanda_icardi

Wanda Nara se ha caracterizado por compartir aspectos de su vida privada en redes sociales como sus viajes, parte de su trabajo, además del amor que le tiene a su familia y no pueden faltar algunas fotografías de sus viajes dónde luciendo su espectacular figura en traje de baño deleitado a sus más de 7.9 millones de seguidores en Instagram.

