Wanda Nara muestra su porte y elegancia en redes con abrigo negro desde París.

La influencer argentina Wanda Nara sigue consolidándose como una de las chicas más lindas y seguidas en redes sociales donde se he encargado de mostrar su gran estilo de vida y belleza en cada una de sus publicaciones para el deleite de sus fans.

Wanda Nara, empresaria, modelo y representante del futbolista Mauro Icardi del PSG, su pareja, ha sabido lucir su belleza, además de sus diferentes proyectos en los que ha triunfado, pero eso no es todo, a dejado ver los grandes momentos que pasa con su familia y hace unos días festejo sus 35 años.

La argentina mostró parte del festejo de su cumpleaños, en el cual compartió imágenes de la intima celebración que tuvo junto a su pareja y sus hijos, donde partió un pastel y mostró su belleza que le caracteriza con un lindo atuendo rosa.

En esta ocasión como ha sido ya una constante, Nara mostró su belleza en una fotografía, en la que no solo muestra su bello rostro, sino además dejo ver toda su clase y elegancia portando un abrigo en color negro resaltando sus lindos ojos y rubia cabellera desde París, Francia.

Como ya se ha vuelto una constante, la publicación de Wanda no paso desapercibida en sus redes sociales, alcanzando más de 42 mil me gusta y decenas de comentarios donde los elogios no se hicieron esperar. Esta no ha sido la única ocasión en que la argentina muestra su belleza pues en cada publicación muestra su mejor cara.

Publicación de Wanda Nara luciendo su belleza en redes/Foto: Instagram

Wanda Nara se ha encargado de mostrar parte de su vida cotidiana, así como los bellos momentos que pasa con su familia, al igual que muestra parte de su trabajo como modelo de su propia línea de cosméticos “Wandanaracosmetics” del cual ella es la principal modelo donde muestra su belleza deleitando a sus más de 10 millones de seguidores en Instagram.