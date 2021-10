Wanda Nara rompe el silencio en redes sociales sobre su relación con Mauro Icardi.

Los últimos días Wanda Nara a estado en el ojo del huracán debido a problemas que había tenido con su pareja, el jugador del PSG, Mauro Icardi, debido a una supuesta infidelidad del delantero argentino con China Suárez y este lunes la también representante del futbolista rompió el silencio.

Por medio de una publicación en su cuenta de instagram, Wanda Nara habló sobre los últimos días que ha vivido al lado de Mauro Icardi y los rumores que han rodeado su relación, dejando claro que han puesto fin a sus problemas y seguirán unidos como familia.

“Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos”, inicio es escrito Nara.

“Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi’, dejo ver la modelo argentina.

Publicación de Wanda Nara hablando sobre su relación con Mauro Icardi.

“Y ahí me dí cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con el. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo @mauroicardi”, termina el escrito compartido por Wanda Nara en donde ha dejado claro que seguirá con Mauro Icardi, poniendo fin a los rumores y controversia que se suscitaron en los últimos días.

Además del escrito, Nara mostró una imagen de ella e Icardi juntos, dejando claro que su situación ha quedado atrás. También en sus historias de instagram dejo ver diversas imágenes donde muestra su amor por el futbolista del PSG.

Historias de Wanda Nara en redes sociales.