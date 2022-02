Wanda Nara sorprende a sus fans mostrando su belleza con selfie mientras hace ejercicio.

La modelo e influencer argentina Wanda Nara sigue convirtiéndose en toda una celebridad en redes sociales y en esta ocasión no fue la excepción al dejar claro que sigue siendo una de las chicas más bellas en el ciberespacio mostrando su belleza y linda figura en cada una de sus publicaciones.

Wanda Nara es pareja del futbolista argentino del PSG, Mauro Icardi, al que además representa, y con el que vive actualmente tras pasar el año pasado por una serie de rumores de infidelidades por parte del delantero, sin embargo, han sabido dejar atrás los problemas y se concentran en pasar tiempo en familia.

La también modelo argentina de 35 años no solo es una conductora y representante de futbol, ya que también incursiono en el mundo de la industria cosmética al lanzar su propia marca de productos de belleza con “Wandanaracosmetics”, teniendo gran aceptación entre sus usuarios.

En esta ocasión Nara se robó las miradas de propios y extraños en Instagram al compartir una selfie desde el gimnasio de su vivienda luego de realizar sus rutinas de ejercicios, robándose las miradas de sus fans al portar un conjunto deportivo de pantalón de licra y un top rosa dejando ver sus mejores curvas.

La publicacicon de Wanda no paso desapercibida entre sus fans alcanzando miles de me gusta y miles de comentarios donde los elogios por su belleza no se hicieron esperar, además de que esta no es la única ocasión en que la argentina muestra su figura mientras realiza sus ejercicios, pues en diferentes ocasiones a mostrado imágenes similares con ropa deportiva resaltando su espectacular figura.

Wanda Nara mostrando su belleza en linda selfie/Foto: Instagram

Wanda Nara se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como aspectos de su trabajo modelando su propia línea de cosméticos, pero también ha sabido lucir su belleza y linda figura en cada una de sus publicaciones, en ocasiones en ropa casual o en traje de baño deleitando a sus más de 11.3 millones de seguidores en Instagram.

