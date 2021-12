Wanda Nara sorprende a sus seguidores en redes con linda imagen en body negro.

La argentina Wanda Nara se ha convertido en toda una influencer gracias a su gran actividad en redes sociales, donde ha mostrado además de su gran estilo de vida su belleza y linda en cada una de sus publicaciones, al igual que los bellos momentos que pasa con su familia.

Wanda Nara que hace unas semanas paso por un momento muy duro en lo sentimental tras tener problemas con su pareja y representado Mauro Icardi, jugador del PSG, la argentina ha dejado atrás el amargo sabor de boca de ese capítulo y se ha dedicado a trabajar en sus proyectos.

Con una gran visión como empresaria, la argentina ha lanzado su propia marca de cosméticos para mujeres, denominada “Wandanaracosmetics”, la cual ha tenido una gran aceptación entre los consumidores, además de que ella se ha encargado de ser la figura y modelo principal de su marca en las diferentes campañas publicitarias.

En esta ocasión Nara ha dejado con la boca abierta a sus seguidores en redes sociales al mostrar su linda figura con una imagen donde luce un body en color negro, además de dejar ver su lado más sensual con una pose que ha deleitado a sus fans.

“Se fuerte nunca sabes a quien estás inspirando ����”, escribió Wanda en la publicación donde muestra su espectacular figura, imagen que parece también formará parte de una campaña para promocionar su línea de cosméticos, la publicación no paso desapercibida recibiendo más de 162 mil me gusta y casi mil comentarios donde los elogios a la argentina no se hicieron esperar.

Publicación de Wanda Nara mostrando su belleza en redes/Foto: Instagram

Wanda Nara se ha caracterizado por mostrar parte de su vida cotidiana en redes sociales, además de los bellos momentos que pasa con su familia, pero esta no ha sido la única publicación en la que ha mostrado su belleza, pues hace en la última dejo ver como luce su lindo rostro usando su propia marca de cosméticos.