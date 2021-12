Wanda Nara sorprende a sus seguidores en redes con linda selfie en body blanco.

La modelo e influencer argentina Wanda Nara sigue dando de qué hablar en redes sociales y en esta ocasión no fue la excepción al dejar claro que sigue siendo una de las chicas más bellas luciendo su espectacular figura al compartir una selfie frente al espejo con un body en color blanco.

Wanda Nara que hace unos meses vivió unos problemas sentimentales con su pareja el futbolista Mauro Icardi, al que además representa, los cuales ha dejado en el pasado y tras superar su problema familiar ha dejando claro que seguirán justos tras varios rumores de una posible separación por un supuesto engaño por parte del delantero de PSG.

Luego de dar carpetazo al problema sentimental que tuvo con su pareja, la también modelo argentina sigue enfocada en los diferentes proyectos de su carrera, principalmente en las campañas de su misma línea de cosméticos “Wandanaracosmetics”, de la cual es la principal cara y en cada oportunidad muestra la calidad de sus productos que han tenido una gran aceptación entre los usuarios.

En esta ocasión Nara se robó las miradas de propios y extraños en redes sociales al compartir una imagen luciendo su espectacular figura portando un body en color blanco en una selfie frente al espejo, dejando ver sus mejores curvas, en la que no ha sido la única ocasión en que muestra sus encantos.

“Jet lag + Mucho trabajo”, escribió Wanda en la publicación donde mostró su lado intimo tras levantarse de la cama al portar también unas gafas de dormir, sin embargo, sus seguidores no dejaron desapercibida la oportunidad de deleitarse con su linda figura en body alcanzando más de 632 mil me gusta y más de cuatro mil 400 comentarios donde los elogios a su belleza no se hicieron esperar.

Publicación de Wanda Nara luciendo su figura/Foto: Instagram

Wanda Nara se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como aspectos de su trabajo modelando su propia línea de cosméticos, pero también ha sabido lucir su belleza y linda figura en cada una de sus publicaciones, en ocasiones en ropa casual o en traje de baño deleitando a sus más de 10 millones de seguidores en Instagram.