Wanda Nara sorprende a sus seguidores luciendo lindo atuendo en redes sociales.

La influencer Wanda Nara sigue deleitando a sus seguidores mostrando su linda figura y belleza en cada una de sus publicaciones en redes sociales, confirmándose como una de las chicas más lindas en el mundo del modelaje y en esta ocasión no ha sido la excepción.

Wanda Nara es una modelo y presentadora de televisión que actualmente sostiene una relación con el futbolista del PSG, Mauro Icardi, de cuál también es representante y con quién ha formado una linda familia, la cual ha mostrado en diversas ocasiones en sus publicaciones con algunos tiernos momentos que comparten juntos al lado de sus hijos.

Leer más: Liga MX: Carlos Salcedo declaró que le quedaba un año de contrato en Tigres y no le ofrecieron continuar

La argentina ha ganado gran popularidad en redes sociales no sólo por su belleza, sino también por su gran carisma que ha sabido complementar con la incorporación en un gran número de proyectos en los que ha participado, pues no sólo está inmersa en el mundo del futbol como representante, pues ha incursionado en el mundo de los cosméticos al lanzar su propia marca de maquillaje con “Wandanaracosmetics” que ha tenido una gran aceptación entre los usuarios y se encuentra inmersa en otros proyectos de su marca de ropa.

En esta ocasión Nara se robo las miradas de propios y extraños en redes sociales al mostrar su belleza y linda figura al compartir una serie de fotografías en las que se mostró luciendo un lindo outfit de pantalón de vestir en color verde, así como un saco de vestir y blusa blanca alcanzando miles de me gusta y cientos de comentarios donde los elogios no se hicieron esperar. Además está no ha sido la única publicación con la que Wanda ha encendido las redes, pues en sus últimas publicaciones ha dejado ver su espectacular figura en diferentes fotos portando algunos conjuntos de ropa deportiva en top.

Wanda Nara muestra su belleza luciendo lindo outfit de vestir/@wanda_nara

Wanda Nara se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana redes sociales, así como aspectos de su trabajo modelando su propia línea de cosméticos, pero también ha sabido lucir su belleza y linda figura en cada una de sus publicaciones, en ocasiones en ropa casual o en traje de baño deleitando a sus más de 11.3 millones de seguidores en Instagram.

Leer más: Liga MX: El América visita a Monterrey en duelo de equipos del fondo de la tabla