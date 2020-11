Wayne Rooney compartió anécdota antes de su debut con Manchester United

Inglaterra.- Un jugador clave y de elite que portó la playera del Manchester United fue el futbolista de Inglaterra, Wayne Rooney, quien hizo su primera aparición en el año de 2004 para después convertirse en un hombre dinamitero para los Diablos Rojos al culminar como el gran capitán de la última década en Premier League y UEFA Champions League.

Rooney, también conocido como el "Chico malo" de los Red Devills hizo su aparición después de haber debutado con el Everton del mismo país. Su única tensión que pareció ser el mayor enemigo del jugador era que la afición del Manchester no lo llegará aceptar en Old Trafford.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tiempo después no solo fue uno más de la escuadra del ex técnico histórico Sir Alex Ferguson, sino un ídolo oficial para la gente de la Premier League, por lo que el mismo Wayne Rooney en una charla para el podcast del club rojo recordó una agradable anécdota antes de jugar su primer partido con el United.

El jugador estuvo ausente por dos meses y medio por una lesión, entonces para recuperar su estado físico decidió ingresar al gimnasio pero al momento de portar el jersey, algo no resulto, en vista de que la playera lució pequeña para el diez del Manchester.

Wayne Rooney celebra su gol con Manchester United

Twitter Wayne Rooney

"La playera no me quedó, me entraba pero no era nada cómoda para mí, entonces tomé la decisión de romper la camiseta de la manera en que yo pudiera jugar tranquilo. Entonces fue un momento que si me dije a mi mismo, traspasaste tu locura por entrar al gimnasio" dijo entre carcajadas.

"Yo mismo hablé con Sir Alex Ferguson y comenté que estaba bien, que quería jugar. Si no me ves en condiciones, al menos dejame estar en la banca" suceso antes de su debút en UEFA Champions League. Así el mismo entrenador se asincero y dijo a Rooney que se olvidará del partido.

Wayne Rooney celebra su gol con el portugués Nani

Instagram waynerooney

Pero el chico malo no se detuvo y siguió entrenando duro para el día adecuado en ser titular con el Manchester. "Mi momento llegó el 28 de septiembre de 2004 enfrentando al club de Fenerbahçe y para mi es el mejor inicio de mi vida. El partido culminó por 6-2 y yo anoté mi primer Hat-trick como diablo rojo. refirió

Wayne Rooney estuvo con el Manchester United por 12 temporadas. Consiguió 5 títulos de la Premier League incluyendo FA Cup, Copa de la Liga de Inglaterra y Community Shield y ahora es jugador del club Derby County de la segunda división de Inglaterra.