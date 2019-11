Wesley Sneijder asegura que pudo estar al nivel de Messi y Cristiano

Holanda.- Uno de los grandes jugadores holandeses de los últimos 15 años fue Wesley Sneijder quien admitió que no entrego todo al futbol que de haber sido así hubiera estado al nivel de grandes jugadores como Messi y Cristiano Ronaldo.

Tras finalizar su gran carrera futbolística con el Al-Gharafa, Sneijder con 16 años de experiencia en el futbol admitió que tuvo muchos logros pero que si hubiera querido sería recordado como uno de los mejores jugadores del mundo.

"Tengo que ser honesto. Si hubiera estado comprometido al 100%, me habrían recordado al nivel de Messi y Critiano. No es que no pudiera hacerlo, simplemente no tenia ganas. Preferí disfrutar de mi carrera tanto dentro como fuera del campo. Gané todo lo que se podía ganar, así que no me arrepiento" declaró en entrevista a Fox Sports.

Ante todo nunca se mostró acomplejado por no ser reconocido de esa manera ni arrepentido y tampoco se dijo triste por no conseguir un premio individual. "Soy un jugador de equipo y disfruto el éxito conjunto".

Los equipos en los que jugó pudieron ayudarlo para catapultarlo a ser de los mejores pero no fue así, tuvo participación con el Ajax, Real Madrid, Inter de Milán, Galatasaray y Al-Gharafa.