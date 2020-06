Wesley Sneijder relata pasajes oscuros durante su estancia en el Real Madrid

Holanda.- La autobiografía del ex jugador holandés, Wesley Sneijder, sigue dando de que hablar, pues después de comentar en ella que el pudo haber sido igual de bueno que Messi y Cristiano Ronaldo, ahora el ex jugador del Inter reveló que sufrió un grave problema de alcoholismo durante su paso con el Real Madrid.

El fubolista señaló que cuando España pecó de juventud e inmadurez, por lo que sus compañeros y compatriotas de aquel entonces, Arjen Robben y Ruud van Nistelrooy, le advirtieron que se estaba metiendo en problemas grandes por abusar de las bebidas alcoholicas.

Era joven, disfruté del éxito y la atención, creo que las cosas empezaron a salir mal allí. No se trataba de drogas, sino de alcohol y 'rock and roll', y me acostumbré a eso. No me di cuenta de que la botella de vodka se convirtió en mi mejor amiga. Iba por la calle pagando cosas a la gente y gastando mucho dinero”, explicó.