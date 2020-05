William González: "Debutar con Guasave fue lo mejor que me ocurrió"

Guasave.- Debutar a muy temprana edad en un circuito tan competitivo, como lo es la Liga Mexicana del Pacífico, no ha sido tarea fácil para el lanzador de Algodoneros de Guasave, William González, quien con apenas 21 años de edad pudo ver acción en un par de encuentros oficiales en la pasada temporada del gélido circuito.

El pelotero nayarita lamentablemente no logró destacar en esas oportunidades que tuvo, lo que lo llevó a ser sacado del róster al inicio de la campaña 2019-2020, sin embargo, en la próxima edición se espera que las cosas le resulten diferentes.

¿Cómo fue ese momento cuando debutó en la Liga Mexicana del Pacífico con Algodoneros?

Haber debutado con Algodoneros de Guasave fue lo mejor que me pudo haber pasado, fue una gran oportunidad que me dio Dios y gracias a él logré mi sueño de jugar en una liga muy fuerte, como lo es la invernal.

¿Qué es lo que más le gusta de Guasave?

Me gusta todo de Guasave, su gente, sus lugares y muchas cosas más que me hace sentir muy orgulloso de pertenecer a una organización tan seria y prestigiada, como lo es Algodoneros de Guasave, equipo con el que quiero seguir jugando, si Dios quiere, en el invierno que viene.

¿Dónde jugaría este verano?

Estoy listo para jugar con Saraperos de Saltillo, donde quiero dar todo para adquirir más experiencia y así llegar en mejor forma a la Liga Mexicana del Pacífico.



¿Cuáles son sus objetivos para este 2020?

Mi objetivo es jugar toda la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol y dejar todo lo que me perjudique en el aspecto deportivo, pero también me gustaría que se me presentara una oportunidad para jugar en los Estados Unidos.

¿Cómo asimiló el repentino cambio de jugar un día en la Liga Mexicana del Pacífico y al otro pertenecer a un equipo de la Liga Invernal de Nayarit?

Fue algo fuerte, pero lo asimilé con tranquilidad ya que estoy joven y aún me falta camino por recorrer, por lo que también cuando estuve con Tuxpan puse todo de mi parte para hacer un buen papel con ese equipo.

¿Qué le diría a los jóvenes que buscan una oportunidad de formar parte de una organización de Grandes Ligas?

Yo les digo a los chavos que sepan aprovechar las oportunidades que se les presenten y se mantengan haciendo cosas buenas, pues si hacemos cosas malas, que perjudiquen nuestro rendimiento en lo deportivo, no te llevará a nada bueno.

¿Quién ha sido su pilar en este mundo del beisbol?

Desde chico mi padre me estuvo entrenando y fue ahí cuando le agarré amor al beisbol, además de traerlo en la sangre, pues tengo tres hermanos que jugaron beisbol profesional, por lo que también son una inspiración para salir adelante.