Wimbledon excluye a tenistas rusos del torneo, ¿Qué otros deportes han excluido a deportistas rusos?.

Los tenistas rusos y bielorrusos fueron excluidos este miércoles de la edición de 2022 de Wimbledon, que se convierte en el primer torneo en rechazar la participación individual de deportistas, en respuesta a la invasión de Ucrania, anunció la dirección del Grand Slam londinense, sumándose a otros deportes y competiciones que han negado la participación de equipos o deportistas rusos debido a la guerra Rusia inicio a inicios de año con Ucrania.

Wimbledon se ha convertido en el primer torneo de tenis en vetar la entrada de deportistas individuales, después de que la Federación Internacional de Tenis (ITF) les haya prohibido jugar la Copa Davis y la Billie Jean King Cup -antigua Copa Federación-.

“Es nuestra responsabilidad jugar nuestro papel en los esfuerzos del Gobierno para limitar la influencia de Rusia a nivel global. En las circunstancias de una agresión militar injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso se beneficiara de alguna manera de la participación de tenistas rusos y bielorrusos en Wimbledon”, dijo el torneo en un comunicado. “Por lo tanto, declinamos la participación de rusos y bielorrusos en la edición de 2022”.

Ian Hewitt, presidente del All England Club, explicó que entienden el “sufrimiento· por el que van a pasar los atletas por las decisiones que toman los líderes del régimen ruso”, pero añadió que, dado el caché del torneo, no pueden permitir que este se use como elemento de propaganda rusa. Wimbledon se mostró abierto a cambiar esta decisión de aquí a junio si las circunstancias así lo permitieran.

El tenista ruso Deniil Medveded durante un torneo en la ATP/EFE

Siguiendo las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional (COI), los deportistas rusos y bielorrusos han sido excluidos de numerosas competiciones internacionales de atletismo, patinaje artístico, así como de los Juegos Paralímpicos de Pekín y de los mundiales de futbol y de natación.

En tenis, los torneos en Rusia y Bielorrusia fueron cancelados, al tiempo que estos dos países fueron expulsados de las competiciones por equipos (Copa Davis y Billie Jean King Cup, ambas ganadas por Rusia el año pasado).

Pero a título individual y bajo bandera neutra, los tenistas de estos dos países fueron autorizados a seguir compitiendo en los torneos ATP y WTA. No obstante, los cuatro torneos del Grand Slam (Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open), son independientes de los circuitos masculino y femenino.

Hace unos meses, el 28 de febrero la FIFA y la UEFA decidieron de forma conjunta suspender a todas las selecciones nacionales y clubes rusos para participar en las competiciones de ambas hasta nuevo aviso, lo que implica la exclusión de Rusia del Mundial de Qatar 2022, para el que debía jugar la repesca.

Te recomendamos leer

El mundo del futbol no es el único deporte que ha restringido la participación de deportistas rusos, pues un caso muy sonado fue e l que se suscito en la Fórmula 1 dejando fuera al corredor ruso Nikita Mazepin que participaba con la escudería Hass, además de que también dejaron fuera al patrocinador Uralkali que es una empresa de su padre y que también tuvo que retirar toda su publicidad de la máxima categoría del automovilismo.