Wolverhampton salió a calentar con playeras en apoyo a Raúl Jiménez

Los jugadores del Wolverhampton saltaron al calentamiento con playeras alusivas a Raúl Jiménez, quién se esta recuperando de una dura lesión en la cabeza en jornadas pasadas ante el Arsenal.

La camiseta portaba el nueve de Jiménez, así como la inscripción "The pack is with you", traducido al español como "La manada está contigo".

Para el Wolverhampton es una baja muy dolorosa la de el delantero mexicano, ya que es el hombre clave en su delantera en la Premier League. El azteca podrá estar de vuelta hata el próximo año si su lesión se recupera al cien por ciento.

Jiménez se encuentra recuperandose en su casa en Inglaterra, a la espera de que el proceso se de paulatinamente y vuelva a las canchas.

En tres temporadas con el Wolverhampton de la Premier League, Jiménez suma 34 goles en 85 partidos de liga, mientras que en copa acumula cuatro partidos sin goles y en copas internacionales 10 goles en 15 partidos.

El 1 de agosto, marcó sus goles 50 y 51 en Europa después de anular un refuerzo contra el Crusaders Football Club en la segunda ronda de clasificación de la Liga Europa de la UEFA 2019-20.