Wolves deja escapar la victoria y se aleja de Champions: Raúl Jimenez anotó

Inglaterra.- Una vez más el Wolverhampton dejó escapar la oportunidad de meterse a zona de puestos europeos. En el último minuto recibió gol del Burnley que alcanzó el empate ante el gol del Raúl Jiménez.

Desde un inició del partido, el equipo de Nuno Espíritu Santo se volcó al ataque con la encomienda de sacar el resultado a toda costa ya que lo que necesitaba era sumar de tres para seguir con la oportunidad de entrar a zona de Champions o en su defecto a Europa League.

El primer tiempo fue solo de un equipo pero el Wolves no pudo hacer valida su superioridad por lo que dejaba todo para el segundo tiempo. Hasta que apareció el hombre gol de los Lobos. Luego de una gran jugada de Adama Traoré quien manejó la pelota por una gran tramo de campo hasta que centró para Doherty que disparó pero dejó su balón en la defensa y el rebote cayó en dirección de Jiménez que de derecha mandó el balón al fondo al 76'.

Gol de Raúl Jimenez contra Burnley pic.twitter.com/v0w4NeVQDB — Enrique de la Rosa (@erosaoficial) July 15, 2020

Con ese gol llegó a 17 goles en la temporada cada vez más cerca de los primeros puestos de la tabla de goleo. Hasta ese momento con 15 minutos por delante el equipo visitante se dedicó a cuidar el resultado, optaron por sacar al mexicano del juego perdiendo ataque algo que les costaría más adelante.

Ya en tiempo de compensación una mano de Doherty ponía en las manos de Wood con un penal si conseguían 3 o 1 puntos, para su mala fortuna el Burnley anotó y se quedó con el empate. Con ese resultado dejó al Wolves en la sexta posición con 56 puntos a solo dos partidos para acabar la temporada.

Siguientes duelos del Wolves

Lunes 20 de julio | Wolves vs Crystal Palace | 14:15 pm | SKY

Domingo 26 de julio | Chelsea vs Wolves | 10:00 am | SKY

