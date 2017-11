Woods dice estar "amando la vida" tras su última lesión

Washington, Estados Unidos.- El ex número uno del mundo, el golfista estadounidense Tiger Woods, quien reaparecerá en las canchas esta semana, dijo este martes que estaba "amando la vida" ahora que está libre del dolor en su espalda.

El campeón de 14 torneos de Grand Slam espera jugar este jueves en el Hero World Challenge en el Albany Golf Club en las Bahamas, donde competirá por primera vez desde que se retiró en febrero del torneo Desert Classic en Dubai.

Los días de la semana, ordenados según el lenguaje corporal de Tiger Woods pic.twitter.com/a87sqJ15XH — Mi Blog de Golf (@MyGolfTweet) 29 de noviembre de 2017

Le hicieron una cirugía en abril para fusionar las vértebras en la parte inferior de su espalda.

A su cuarta operación le siguió un arresto por conducir bajo la influencia del alcohol el 29 de mayo, al encontrarle la policía dormido al volante de su automóvil y las pruebas de toxicología revelaran una mezcla de medicamentos recetados en su torrente sanguíneo.

Tiger Woods y su lado más personal. Esta noche, desde las 23:00h en Sueños de Golf. pic.twitter.com/FIIOsnPQrG — Golf en Movistar+ (@MovistarGolf) 28 de noviembre de 2017

"Intentaba alejarme del dolor e intentaba dormir, algo que no había hecho en mucho tiempo debido a las cosas con las que he estado lidiando", dijo Woods sobre los eventos que le llevaron a ese incidente en la carretera.

"Me siento fantástico. No me di cuenta de lo mal que estaba mi espalda. Ahora que me siento como me siento, es difícil imaginar lo que estaba viviendo. La forma en que yo vivía, con mi pie que no funcionaba, mi pierna, y luego las horas de no poder dormir del todo por el dolor...", recordó.

A handful of Tiger Woods’ full swings at regular speed from this week in The Bahamas. pic.twitter.com/xQwlM7Bi31 — Charlie Kane (@PGATOURKane) 29 de noviembre de 2017

"Así que a medida que mejoró mi espalda, he podido volver a dormir porque no siento el dolor de nervios en la pierna, no tengo la pierna contraída. Así que sí, estoy amando la vida ahora".

Woods, que ganó por última vez un título importante en 2008, dijo que su cirugía más reciente trataba "sobre calidad de vida" por encima del golf.

"He estado en la cama durante aproximadamente dos años y no había podido hacer mucho", dijo. "La gente me pregunta, '¿por qué no sales a cenar?' No puedo, no me puedo sentar. Así que poder tener la capacidad de salir y hacer cosas así, y además de eso, poder volver a participar en los deportes de mis hijos... para poder volver a jugar con ellos, amigo, eso también me lo perdí".





Only two more days until Tiger Woods makes his return to golf ⛳️ Comment below on where you think he will finish this week pic.twitter.com/6OBL7fHGMa — Success Series (@successseriesvr) 28 de noviembre de 2017

Woods señaló que también se perdió jugando al golf. Ha competido en solo tres torneos en los últimos dos años.

Que se te "calentara" la boca antes de jugar un match contra Tiger Woods en su mejor época nunca fue buena idea; Stephen Ames edition pic.twitter.com/XHOhAh1sK8 — Mi Blog de Golf (@MyGolfTweet) 23 de noviembre de 2017

"No me di cuenta de lo mal que se había vuelto mi espalda y de lo mucho que estaba temblando y lo lento que era. No me di cuenta porque ha sido un proceso de degradación lenta", subrayó.

"Pensé que tenía algo de velocidad, pensé que estaba jugando medio decente, disparé algunos buenos puntajes, pero ahora que lo he vuelto a ver ni siquiera tenía mucho", agregó.

"No sé dónde estoy. Quiero decir con eso es que no sé cuán duro puedo golpear, qué disparos puedo hacer... No sé lo que el futuro implica en ese sentido porque todavía estoy aprendiendo con este nuevo cuerpo", concluyó.

Con información de AFP