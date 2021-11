Xavi Hernández: "Lo que ha salido no es cierto"; el DT desmiente retiro del "Kun" Agüero

Barcelona, España.- El técnico Xavi Hernández celebró su primera victoria desde su llegada al banquillo del FC Barcelona tras ganar el derbi catalán por 1-0 sobre el Espanyol de Barcelona. Él se mostró muy contento por el resultado en la conferencia de prensa y a la par atendió las preguntas que tuvieron vinculación con el jugador Sergio "Kun" Agüero.

Durante las primeras horas de este sábado 20 de noviembre del presente se difundió de último momento que el argentino anunciaría de manera oficial su retiro del futbol profesional por afectaciones cardiacas, sin embargo el director técnico desmintió todo rumor durante la rueda de prensa, después del partido de LaLiga.

"Del "Kun" Agüero no sé nada. Hablé con él el otro día. La información que salió a la luz no es cierta. No tenemos esta información, estamos hablando con él", mencionó Xavi Hernández complementando que se dará un mayor seguimiento al caso de Sergio Agüero para que vuelva a lax canchas lo más pronto posible.

"Intentaremos que evolucione y que pueda seguir jugando al futbol. Está tranquilo, contento, le dije que fuera viniendo a medida que se fuera encontrando bien, pero es un tema médico", terminó la conversación el exjugador acerca del tema de su delantero.

Sergio Agüero abandonando el campo

AP

VICTORIA SUFRIDA

FC Barcelona consiguió el triunfo en el derbi catalán tras la pena máxima que encajó Memphis Depay en el arranque del segundo tiempo. Hubo ciertos momentos donde los blaugranas se vieron ahogados por el Espanyol pero el empate no llegó y por eso dormirá en el sexto lugar con 20 puntos.

Xavi Hernández reconoció que el triunfo fue sufrido pero es algo normal que suceda cuando un equipo tendrá que acoplarse a un nuevo estilo futbolístico. "Hoy se ha sufrido, es normal. Es complicado ganar. El futbol ha evolucionado, pero hay que prepararse porque el futbol es moderno. Ha valido la pena, es un derbi y nos vamos contentos", dijo.

Barcelona ganó el derbi catalán

EFE

¿DE DÓNDE PROVIENE EL RUMOR DEL RETIRO DEL "KUN" AGÜERO?

La información acerca de Sergio "Kun" Agüero habría sido revelada por el colaborador de Radio Marca Gerard Romero. Él aseguró que el ofensivo pasó por una serie de estudios en los cuales se confirmaron que su corazón no resistiría al esfuerzo físico que podría exigirle algún partido. Todo indicó que Agüero anunciaría su retiro para la semana entrante.

