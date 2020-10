Xóchitl Lagarda renuncia a la Ademeba: "El basquetbol está secuestrado"

México.- La tarde de este jueves 29 de octubre Xóchitl Lagarda, por medio de un comunicado y posterior conferencia de prensa, presentó su renuncia como máxima dirigente de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba).

Justificó su decisión asegurando que el deporte ráfaga en México es controlado por intereses más grandes que el mismo juego. "El basquetbol está secuestrado. Los resultados son nulos por la red de corrupción que existe en el basquetbol de México", aseveró.

Este anuncio se dio después de que la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) impusiera en febrero pasado un bloqueo a la Ademeba como resultado de supuestas irregularidades en sus estatutos.

Cabe dstacar que el organzación mexicana acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) buscando respuestas favorables a su causa., sin embargo su recurso fue denegado el anterior 27 de agosto.

Lo anterior remarcó y avaló las sanciones interpuestas a combinados nacionales, desembocando en presión de miembros de la Ademeba, quienes solicitaban la renuncia de Lagarda.

La hoy ex líder del basquetbol mexicano no aclaró cuáles fueron los actos denunciados por la FIBA, aunque aseguró que no recibió argumentos del TAS.

"Renuncio a ser parte de la red de corrupción, renuncio a ser una mexicana agachada. Renuncio a ser tapadera, nunca lo hice, nunca lo haré y es prácticamente lo que fundamenta mi renuncia", sentenció.

Los candidatos a dirigir la asociación permanecen en secreto por ahora, aunque se conoce que el próximo 13 de noviembre se realizará la elección de quien diriga el destino de la Ademeba.