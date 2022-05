¿Y Santos? Este es el equipo al que Pelé le declaró su amor como fan

Brasil.- Cuando se habla de Pelé siempre se viene a la mente su relación con el equipo de Santos y es que fue con el equipo que debutó en el futbol y con el que se mantuvo por 15 años jugando de manera ininterrumpida y al que le entregó todo, sus mejores años, títulos y goles, y aunque tiene un lugar en su corazón por haber sido el equipo que lo debutó y confió en él, el mismo exjugador confesó que es fan de otro equipo y que nunca lo ha ocultado aunque nunca pudo jugar oficialmente con ellos, y se trata del Vasco da Gama.

La confesión cayó como un balde de agua fría para todos los que no sabían tan revelación. Pelé lo dijo hace algunos años en una entrevista para el canal de YouTube "Pilhado" en donde aseguró que en su corazón había un equipo al que ha amado desde siempre y es el Vasco da Gama, aunque tuvo influencias de otros equipos o de su propia familia que era de otros clubes.

"La mayoría de mis amigos y los amigos de mi padre eran todos de Corinthians o del Baurú Atlético Clube. No sé por qué yo salí del Vasco da Gama. Me empezó a gustar el Vasco y me hice del Vasco". Incluso dejó claro que no fue hincha, sino que sigue siendo, "No es que fui hincha del Vasco, sino que lo sigo siendo", apuntó el brasileño que aunque con esa declaración sigue siendo más que querido en Santos.

El dato más que curioso es que aunque nunca pudo jugar un partido oficial con los colores del Vasco si lo hizo en un amistoso y lo pudo portar, pero si hay algo que verdaderamente es llamativo es que su gol número mil se lo hizo al equipo de sus amores.

Con todo ello, Pelé es uno de los personajes más queridos en todos los clubes de Brasil como en el mundo en donde con muchos equipos ha tenido algunos acercamientos que le han dado más conexión con ellos. En México en algún tiempo tuvo mucha relación con varios equipos de la Liga MX hasta al punto de visitar sus campos.