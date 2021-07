¿Y la galanura? Llaman "feo" en redes sociales a Gerard Piqué al quitarse la barba

España.- Como algunas mujeres dicen y hombres aceptan, la barba es el maquillaje de los hombres y el futbolista español Gerard Piqué lo ha evidenciado al compartir una fotografía en su perfil de Instagram completamente rasurado.

Como muy pocas veces se deja ver, el famoso futbolista se mostró sin barba y dejó a todos paralizados, pues se ve completamente diferente y hasta se cuestionan usuarios de Internet si es tan galán como lo han pensado por años.

Luego de que compartiera su nuevo look en redes sociales, los comentarios no se han hecho esperar, aunque la mayoría son críticas y reacciones que no son nada positivas, esto porque aseguran que luce "feo" sin sus encantos.

En Internet una ola de comentarios se desató tras la más reciente publicación del futbolista español Gerard Piqué, de 34 años de edad, donde aseguran que no es tan apuesto sin barba, por lo que le piden no volverla a cortar y dejarla crecer como lo hace siempre.

Ante los comentarios, el esposo de la cantante colombiana Shakira no se ha pronunciado, sin embargo, ya ha sido involucrada en el tema, pues comentan: "¿De ese hombre se enamoró Shakira?", "Creo que la shak está un poco enamorada", "no es tan apuesto como parece".

Si bien, es un gran cambio para Gerard Piqué a diferencia de los looks que ha lucido a lo largo de su carrera, lo que sucede es que nadie está acostumbrado a verlo sin barba, por lo que les resulta extraño y como muchos lo comentan: "hasta menos atractivo".

