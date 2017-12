"Ya debes retirarte", Chávez arremete contra Perro Angulo

Como ya es costumbre en Julio César Chávez Jr da de que hablar nuevamente, pero ahora sí en el mundo del boxeo mandando un mensaje para Alfredo “El Perro” Angulo.

Luego de que hace algunos días Angulo diera a conocer que enfrentaría al hijo de la leyenda el próximo 26 de enero, los dimes y diretes entre ambos pugilistas no se han hecho esperar.

“Cuando me hablaron de Julio me dio mucho gusto que me hayan considerado para una pelea así, porque es el hijo de la gran leyenda Julio César Chávez, además que los dos somos mexicanos, que nacimos en México y nos criamos en México y somos mexicanos cien por ciento”, añadió Angulo en una pequeña entrevista.

Desde ese entonces ambos pugilistas se han dicho de palabras en redes sociales.

El Junior en su cuenta de instagram compartió un video en el cual reta al “Perro” Angulo para subirse al ring, diciendo que por el momento el no está enterado de la pelea.

“Ya dijiste públicamente que vas a pelear conmigo, ya te comprometiste pues que te pueden dar lo que quieran, pero yo ocupo saber antes de pelear porque voy a pelear cuando me suba al ring, peleo contigo el día que quieras, mañana, pasado, no creas que te mereces mucho pelear ya te deberías de retirar mejor ”, dice el Junior en el video.

@ElPERRO82 @premierboxing de perro no tienes nada. Ami no me ven la cara. Aprende que acá todo es con papeles!!! por eso estuviste encerrado!! Si ocupas algo pídemelo. Yo estoy bien si peleó o no peleó�� saludos #teamchavezjr #chavezjr pic.twitter.com/VMt4p0XLyl — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) 15 de diciembre de 2017

Por su parte Angulo había lanzado un reto al hijo de la leyenda por medio de Twitter en el cual lo invitaba a dejarse de palabras y se fueran a los puños.

Ay que dejarnos de mamadas y hacer lo que nos gusta echar vergazozzzz @jcchavezjr1 — AlfredoELPERROAngulo (@ElPERRO82) 15 de diciembre de 2017

Por su parte Chávez Jr respondió diciendo estar listo para el combate, pero advirtiendo que primero necesita firmar el contrato, invitando al boxeador de 35 años a pelear hasta en un gimnasio.

@ElPERRO82 estoy listo ���� esoero igual. para pelear ocupo firmar un contrato por ley por un acuerdo que hice con AL igual que tú y no me an ofrecido pelear contigo. Gratis? esta el gym cuando gustes mi perro. Pero lo que generas te pertenece al igual que ami que no te mientan. — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) 15 de diciembre de 2017

“estoy listo espero igual para pelear ocupo firmar un contrato por ley por un acuerdo que hice con AL igual que tú y no me an ofrecido pelear contigo. Gratis? esta el gym cuando gustes mi perro. Pero lo que generas te pertenece al igual que a mí que no te mientan”, escribió el junior.

Además agrego otro tuit en el cual dijo que han hecho lo que quieren con Angulo y que está esperando el contrato para que se realice la pelea.

gente come gracias a Dios por eso peleó. con ese FiN! Mamadas an hecho contigo @ElPERRO82 cuando perdiste por dinero pudiste perder salud física y mental para tus hijos. Valora tu cabeza. estoy esperando el contrato. No soy ��para jugar vivo la realidad q No te vean la cara���� — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) 15 de diciembre de 2017

Por el momento es un misterio si la pelea entre el "Perro" Angulo y Chávez Junior se llevará a cabo, pero si podría generar gran expectación entre los amantes del boxeo.

