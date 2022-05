Ya está aquí la primera edición de la Carrera Naval 5 y 10K Mazatlán 2022

Soy egresado de la generación 2011-2015 en la carrera de Ciencias de la Comunicación, especialidad periodismo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Desde siempre he sido un gran fanático de los deportes. Como reportero siento gran entusiasmo por los eventos de color y reportajes. Debuté profesionalmente en el año 2017 en un diario impreso, donde laboré durante un año y dos meses, siempre en la sección deportiva. Durante 2019 tuvo participaciones independientes en portales deportivos, así como en revistas digitales. A finales del 2019 me sumé a laborar en Periódico EL DEBATE en la ciudad de Mazatlán, como reportero de deportes. En esta etapa he estado cubriendo eventos como Liga Mexicana del Pacifico, Liga MX, Liga MX Femenil, Gran Maratón Pacifico, Cibacopa y Cibapac y también deporte amateur.