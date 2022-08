"Ya está complicada"; Andrés Lillini asegura que tras ocho juegos sin ganar de Pumas todo se vuelve difícil

México.- Este sábado Pumas volvió a perder en la Liga MX y suma ya 8 partidos sin conocer la victoria lo que ya ha puesto a sudar a Andrés Lillini quien confirmó que ya se ha vuelto una situación complicada para el equipo pues con menos partidos por delante las cosas se ven muy difícil pues ya no hay margen de error, una equivocación y podría acabar con todas las posibilidades de clasificar.

Por primera vez desde que inició la mala racha del equipo universitario, Andrés Lillini aseguró que ya las cosas están cuesta arriba al equipo ya que desde la Jornada 3 no suman de 3 y han dejado en el camino 24 unidades que de haber sumado al menos la mitad de ello podrían estar en una posición mejor que el penúltimo lugar de la clasificación.

"No le encontramos la vuelta, hace ocho partidos no ganamos y la situación está complicada desde lo estadístico. Tenemos 9 puntos, lejos de casi todos para agarrar el pelotón. Si bien faltan 21 puntos por disputar para nosotros, la situación ya es compleja", dijo el DT de Pumas en conferencia de prensa. Además agregó que siente impotencia de haber caído de esa manera luego de haber iniciado ganando.

Pumas tiene un cierre complicado de temporada | Foto: Jam Media

"En mi situación personal, estoy abatido por la derrota, era un partido que íbamos ganando. Situación muy complicada en lo personal, me invade una gran tristeza. El club y la afición no merecen lo que está sucediendo, soy yo el responsable y todo está dentro de mi cuerpo", aseguró. Aún con esas palabras de tristeza, Lillini se ve en el banquillo de Pumas por un largo tiempo, en más de una ocasión ha revelado que no tiene intención de salir del equipo a menos que lo despidan.

Te recomendamos leer

Pumas está pasando por una de las peores temporadas en los últimos años, hoy son penúltimos de la clasificación con solo 9 puntos, habiendo ganado 1, empatado 6 y perdido 5, es de los equipos que más empates tiene en la temporada por ello está en la posición más baja del Apertura 2022. A los universitarios les faltan solo 3 puntos para alanzar zona de repechaje pero por delante hay muchos equipos que pueden sumar y dejarlos atrás en el camino.