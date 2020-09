Ya estoy bien de mi brazo: Arnold León

Culiacán.- En los últimos años, las lesiones han estado mermando la carrera de Arnold León, quien solamente ha podido lanzar un una de las últimas cinco campañas de la Liga Mexicana del Pacifico.

Esto no desesperó al ex Grandes Ligas, quien se mantuvo paciente y hoy en día ya se declara listo para volver a subir a la lomita de las responsabilidades con los Tomateros de Culiacán.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Estoy muy bien, gracias a Dios. Tuve ya mi primer juego simulado y pude comprobar que mi brazo respondió muy bien gracias a los entrenamientos y larga espera que eh tenido en este tiempo. Ha sido un proceso largo y gracias a eso, la paciencia, persistencia y compromiso que eh tenido conmigo mismo se están dando los resultados. Me siento satisfecho por todo lo que eh venido haciendo y esperemos seguir así” explicó León.

Tal es así, que la exigencia del trabajo diario ha disminuido con respecto a que hacía en su etapa de rehabilitación.

“Hacemos lo más natural posible, yo ya estoy bien del brazo, ya no estoy en una etapa de llevar pitcheo por pitcheo. Mi bullpen ha sido lo más normal posible con las salidas que voy a tener. No se puede tirar un poco más, porque eh tirado muchas sesiones de bullpen de 20 hasta 40 pitcheos. Estamos centrados en estar listos para la temporada”, dijo el ex lanzador de los Atléticos de Oakland y Azulejos de Toronto.

Asimismo, este tiempo no fue desaprovechado por el culiacanense, quien optó por hacer una carrera universitaria en línea, la cual le ha ayudado con el tema de lesiones.

“Me ha ayudado. Estoy estudiando dirección de la cultura física en el deporte en el ITSON, estoy ya en el quinto semestre y todo esto fue en base a mi segunda operación que fue en el hombro. Me hizo reflexionar bastante, porque fue un momento difícil en el que pensé que pasará adelante y que debo de hacer para encontrar un trabajo. Tenemos que buscar alguna manera por si pasaba algo negativo o contraproducente. Gracias a los entrenamientos y platicas que tuve con mis coaches allá en Arizona y la misma recuperación, se dieron varias ideas y me motivaron a seguir en el estudio. Cuando volví a lanzar en el verano. Desde el 2018 eh estado estudiando y comprendiendo más a fondo los entrenamientos para poder salir. Me ha ayudado bastante en la recuperación física y mental. Ha sido difícil, pero me eh estado ajustando”,