¡Ya lo busca la NFL! Guillermo Ochoa sorprende con sus dotes como pateador

Estados Unidos.- Con la visita del Club América a Texas para su partido de este miércoles ante el Manchester City el equipo de los Houston Texans aprovecharon la presencia de Guillermo Ochoa para probar su golpeo de balón e intentar que marcara algunas goles de campo a diferentes distancias, para la sorpresa de propios y extraños el mexicano cumplió con la mayoría al punto de que ahora ya hasta lo ofrecen para la NFL.

A través de un video de Twitter el equipo de los Houston Texans compartió el divertido momento en donde el arquero de la Selección Mexicana comenzó a patear y desde el primer intento dejó impresionados a todos. Inició en las 30 yardas, subió a las 35, 40 y 50 yardas, todas con una gran ejecución que logró las anotaciones, pero en su intento de las 60 yardas en su primer disparo quedó un poco fuera, el segundo logró golear el poste, aún así se ganó el respeto de todos.

Los fans de la NFL rápidamente respondieron con asombro la facilidad con la que el portero encontró la mejor manera de golpear un balón que es muy diferente al que él usa. Aún así logró captar la atención, incluso hubo quien dijo que hasta lo hizo ver tan fácil. La cuenta de la NFL México tampoco se quedó con las ganas y aseguró que quien lo quiera para su equipo era el momento de llamarlo.

Y aunque las posibilidades de que Ochoa Magaña opte por el futbol americano son pocas no hay nada que se lo impida para que sea el pateador de algún equipo y más ahora que tiene la libertar total de comenzar a negociar con otros clubes, aunque esto en el futbol ya que el arquero no tiene aún su renovación con América y eso le ha comenzado a generar algunos ruidos. Se habla de que si hay intenciones de ambas partes de llegar a un acuerdo pero por ahora no hay nada concreto.

Te recomendamos leer

Por el momento, Guillermo Ochoa está centrado para el partido de este miércoles con la gira en Estados Unidos con equipos europeos. En esta ocasión el equipo elegido es el Manchester City quien tendrá su primer partido de preparación ante la Águilas. Las acciones iniciarán en punto de las 19:30 pm y podrá verse en vivo por TUDN y VIX.