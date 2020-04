“Ya me encuentro fuera de peligro”: Alfredo Lerma

Sinaloa.- Hace unos días el mundo del softbol sinaloense y nacional se unió en una oración para pedir por la salud de Alfredo Lerma, quien había sido internado luego de dar positivo por coronavirus, el cual lo mantuvo aislado en un nosocomio de la ciudad.

Afortunadamente, el manager de la selección mexicana de softbol y actual dirigente de la Asociación de Softbol de Sinaloa, salió avante ante el peligroso virus que se encuentra vigente en todo el mundo y ya guarda reposo desde su hogar, desde donde atendió el llamado de esta casa editorial.

Declaraciones

“Efectivamente presenté este virus, pero ya estoy bien y mi recuperación va en un ochenta por ciento”, aseveró Lerma, quien agradeció a todos sus familiares y amigos por todas las muestras de cariño y apoyo que le dieron, así como también al gremio de la pelota blanda, tanto a nivel local, estatal y hasta internacional, luego de que la WSBC (World Baseball Softball Confederation) se pusiera al tanto de su situación.

“Mi esposa me daba mucho aliento mientras me encontraba aislado y en botellas de agua me leyendas de motivación, declaró el dirigente”. Asimismo, Lerma hizo un atento llamado a todas las personas para que se resguarden en casa y sigan las indicaciones para evitar caer en esta situación. “Hagan caso a las autoridades por que esto del coronavirus es verdad y es algo muy feo y desesperante”, sostuvo.

Por último, ante la cuestionante si necesitaba algún tipo de apoyo, solamente afirmó que moral, ya que la cercanía de sus amigos y familiares ha sido muy importante en su proceso de recuperación. Además de confirmar que su familia se encuentra fuera de peligro de contagio.

Histórico logro

Apenas el año pasado, Lerma lideró a la selección mexicana de softbol que logró una histórica presea en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en donde subieron al pódium para recibir la medalla de bronce, quedando solamente por detrás de Estados Unidos y Argentina, respectivamente. En esa justa, sumaron cuatro triunfos, incluido un juego perfecto.