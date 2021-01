¡Ya no hay amor! Javier Hernández y Sarah Kohan cerca de separarse oficialmente

Los Ángeles.- La historia de amor entre Javier 'Chicharito' Hernández y Sarah Kohan habría llegado a su fin, así confirman personas cercanas a la pareja, quienes le dejan una relación de matrimonio de dos años y que en ella procrearon a dos hijos.

De acuerdo con la revista Clase, una fuente cercana al jugador del LA Galaxy le confirmó al medio que la relación había llegado a su fin solo dos años después de su matrimonio. Si bien no reveló más detalles acerca de la supuesta ruptura, todo se centraría en las redes sociales de cada uno pues el amor que antes se demostraban en ellas ha desaparecido.

El compromiso que Sarah y Javier tienen ya no es con ellos mismo y es que de por medio hay dos pequeño, Noah y Nala que apenas son muy chicos para entender las cosas por las que pasa la pareja. Según la fuente el más claro ejemplo de que todo está acabado fue una publicación de la modelo australiana en sus historias de Instagram donde dejaba un mensaje muy llamativo, el cual denotaba mucha tristeza al hablar de dejar a alguien.

"La decisión más difícil de tomar es alejarse de alguien con quien has estado intentando trabajar con mucho empeño. Solo puedes hacer ciertas cosas para ser compatible, pero no puedes hacer ciertas cosas para ser compatibles, pero no puedes cambiar a alguien para mejorar la relación", se lee en una de sus historias que días atrás compartió.

Evidentemente fue algo muy directo si se relaciona con algo que ya no funciona como el matrimonio entre ellos. Si bien la modelo no ha dado más explicaciones su más reciente publicación podría ser una nueva señal de que el amor se acabó. En la imagen que aparece en su carrete se le puede ver recostada boca abajo con sus manos en su cara y con los ojos cerrados, "Todo esto no significa nada sin amor", se lee.

La última publicación de Sarah donde tambien habla de amor | Foto: Instagram Sarah Kohan

Algunos de sus seguidores han comenzado a preguntar por Javier pues desde hace mucho tiempo no aparece en sus publicaciones en redes sociales, curiosamente la última fotografía en las que se les ve juntos fue en el nacimiento de Nala, desde el pasado 8 de octubre, llama mucho más la atención que a diferencia de otras parejas en épocas como Navidad y año nuevo no publicaron fotografías juntos.

Ella posa junto a sus dos hijos al lado del árbol navideño pero 'Chicharito' no tuvo alguna participación, aunque en muchas de sus fotos si tiene algún comentario del futbolista pero nada fuera de lo ordinario. Mientras que en la cuenta de Javier la última aparición que tuvo su hasta ese momento esposa, fue el 31 de diciembre donde dedicó un mensaje al fin de año y ella solo apareció en una foto del nacimiento de su segundo hijo y en el texto solo fue mencionada.

Javier Hernández compartió su última publicación muy feliz junto a ella | Foto: Instagram Javier Hernández

Pero su última foto juntos fue el 22 de octubre con una divertida publicación donde se miraban felices bromeando con tener a su tercer hijo, desde entonces las cosas han sido diferentes y no hay esa gran conexión que en algún momento se vio en la pareja. Sarah y Javier se casaron en 2019 en San Diego, California, esto fue una sorpresa pues la pareja tuvo su relación en secreto hasta el día que se dieron a conocer las fotos de su ceremonia.

Algo que también pudo haber influido fue el gran escandaló que se vivió cuando muchos usuarios en redes sociales tacharon a Sarah de infiel luego de que se comenzaran a compartir fotos de su hijo Noah y el coach de Javier con quien según encontraron parecidos poniendo en duda la paternidad del futbolista lo que hizo que la modelo explotara en redes intentado aclarar dicha situación.