¡Ya pintaba para DT! 'Loco' Abreu cuenta como Pep Guardiola lo ayudo a modificar su juego en su paso en Dorados de Sinaloa

El ex delantero uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu conto en una entrevista una anécdota que compartió al lado de Pep Guardiola cuando ambos eran jugadores de Dorados de Sinaloa en el año de 2006.

Abreu y Guardiola era parte de aquel emblemático equipo que marco una etapa en el conjunto sinaloense. El uruguayo conto como Pep Guardiola le recomendó que mejorara su forma de juego y lo puso a hacer algunos movimientos diferentes como si fuera ya todo un entrenador.

"Estábamos entrenando y él me daba y yo la típica de acá, cubría el defensa y le ponía el pie a la pelota, y me decía no 'Loco' estas perdiendo tres segundos, y yo le decía que tres segundos vos que sabes. Me dice un día se cansó y me dice si pude con Romario modificar la forma de recibir, no va ser que contigo no pueda". dijo Abreu.

Sebastián Abreu cuenta como Pep Guardiola decidió quedarse con el al final de los entrenamientos y poder modificar la falla que el español observaba en el delantero uruguayo.

"Se empezó a quedar después del entrenamiento conmigo, usaba los bastones, los conos y me hacía empezar a perfilarme de lado, cosa que el control fuera orientado y ya me sacara la marca en el primer control, claro en vez de esperarlo y ganarle con el movimiento al defensa y no perder tres segundos, que el me decía al aguantar la espalda que es es lo que puedes hacer, volver de nuevo al mismo lugar de donde la pelota vino, sin embargo de otra manera vas a ser más beneficioso para el equipo".

Sebastián Abreu asegura que junto con Pep Guardiola se quedaron entrenando hasta dominar la manera de perfilarse correctamente del uruguayo y poder hacerlo a la perfección.

"Nos quedamos entrenando hasta que incorpore ese movimiento y me ha dado mucho redito en lo que fue mi carrera profesional".

El ex futbolista uruguayo comenta que en aquellos años ya sele veía la sabiduría con la que contaba para dirigir un equipo.

"Ya se sabía a lo que iba, el terminaba los entrenamientos y por ejemplo nosotros los demás jugadores nos quedábamos conversando, bromeando en la cancha y el se iba corriendo al vestuario, agarraba un cuaderno y se sentaba con un entrenador y pues hoy por ejemplo entrenamos la posición de balón, cuatro contra cuatro, cual es la intención, el quería que le redactará todo el entrenador, para saber porque se entrenaba y para qué, no solo el entrenamiento en sí, sino qué se buscaba atrás de ese entrenamiento, todos los días era lo mismo".

El uruguayo cuenta como en las concentraciones de Dorados de Sinaloa el entrenador de aquel entonces y Pep Guardiola se ponían a hacer sus esquemas tácticos con tenedores o saleros en una mesa para ver quien tenía la mejor estrategia.