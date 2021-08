Yanet García cautiva a sus seguidores con solo un short de mezclilla

La mexicana Yanet García sigue cautivando a sus seguidores en redes sociales dejando claro que es una de las conductoras más seguidas y hermosas, encantando con cada una de sus publicaciones.

Yanet García se sigue consagrando como una de las chicas más candentes dentro de las redes sociales, en cada una de sus publicaciones muestra su belleza, pero en esta ocasión ha ido más allá al dejar ver su espectacular figura.

La joven de 30 años, que inicio como presentadora del clima, ha ascendido en su carrera dentro de la pantalla, donde además de tomar un papel protagónico en la conducción, también ha incursionado en el mundo de la actuación y actualmente es de las chicas más guapas en las redes sociales.

En esta ocasión, Yanet se encargó de encender las redes sociales al lucir su espectacular figura, dejando ver sus mejores curvas al portar solo un short de mezclilla sin sostén tapando sus pechos solo con sus manos.

“ÁMATE A TÍ MISMO”, escribió García en la publicación junto a la candente imagen que no paso desapercibida por sus seguidores recibiendo más de 609 mil me gusta y más de tres mil comentarios donde los elogios y corazones no se hicieron esperar para la bella conductora.

Publicación de Yanet García en redes sociales/@iamyanetgarcia

Yanet García se ha encargado de compartir en redes sociales parte de su vida cotidiana, además de enamorar a sus seguidores con su trabajo en la pantalla, así como en el modelaje y más recientemente encendiendo las redes sociales con su contenido subido de tono con su página de OnlyFans.

