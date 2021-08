Yanet García cautiva muestra su linda figura portando un conjunto de encaje.

La mexicana Yanet García es una conocida modelo y presentadora de televisión que se ha consolidado como una de las chicas más bellas de la pantalla que ha mostrado su belleza también en redes sociales.

Yanet García oriunda de Monterrey Nuevo León se dio a conocer en el mundo del espectáculo como la chica del clima en su ciudad natal y gracias a su belleza se ha convertido en toda una sensación en redes sociales.

La conductora ha sabido explotar su belleza, carisma y sensualidad en redes sociales donde cautiva a sus más de 14 millones de seguidores con los que cuenta en instagram con sus atrevidas imágenes.

En esta ocasión, García encendió las redes sociales al mostrar su espectacular figura en un conjunto de lencería de encaje en color rosa bajito, mostrando sus lindos atributos de una manera muy sensual.

“What’s meant for you, will never miss you”, escribió Yanet junto a la imagen donde se le ve sentada luciendo su linda figura en la lencería de encaje que ha cautiva a sus seguidores, quienes en solo unas horas le regalaron más de 70 mil me gusta y decenas de comentarios haciendo referencia a la belleza de la conductora.

Publicación de Yanet García en redes sociales/@iamyanetgarcia

Esta no es la primera ocasión en que la mexicana luce este conjunto de encaje, ya que unas horas antes lo había mostrado realizando un bailecito sensual mostrando todos sus encantos, como parte de una promoción para su pagina en OnlyFans.

Yanet García se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana, así como aspectos de su trabajo, principalmente en el mundo del modelaje deleitando a sus seguidores y no pueden faltar las publicaciones invitando a sus fans a ver su contenido exclusivo en Only Fans encendiendo las redes sociales.