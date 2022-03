Yanet García, la encantadora chica del clima, disfruta a su mascota

La guapa chica del clima, Yanet García es por mucho una de las divas más populares de las redes sociales, prueba de ello es su legión de miles de seguidores que están al pendiente suyo día tras día.

No cabe duda que la chica regiomontana de 31 años aporta su carisma en cada foro de televisión donde se presenta a realizar sus labores, pero es en Instagram donde mantiene el fuego encendido por sus fotos que son un agasajo para sus ‘followers’.

“Dicen que cuando un perdedor ve a un ganador siente envidia. Pero en cambio, cuando un ganador ve a un ganador, siente inspiración. Si tú quieres llegar lejos, tienes que desarrollar una mentalidad ganadora. Los ganadores no hablan de chismes, no hablan de los demás. Hablan de proyectos, hablan de sueños, se enfocan en ellos. No juzgan a las personas por su apariencia, sino por su esencia. No miran la ropa, miran el comportamiento. Cuando un perdedor pierde, dice: No tengo suerte, creo que esto no es para mí”, redactó en su cuenta de Instagram, donde presume a su leal mascota.

Instagram: iamyanetgarcia

“Cuando un ganador pierde, dice: ‘Lo volveré a intentar, voy a prepararme más, voy a ganar’. Cuando un ganador ve a otro ganador dice: “Gracias por enseñarme el camino, si él pudo yo también puedo’ #nevergiveup”, agregó.

