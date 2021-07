Yanet García sorprende a sus seguidores con video desde la piscina

La presentadora y modelo mexicana Yanet García no pierde la oportunidad de sorprender a sus seguidores en redes sociales donde se ha convertido en toda una estrella junto a un gran paso por la televisión.

Yanet García que inicio como la chica del clima en su natal Monterrey, ha dado un excelente paso en su carrera donde ha llegado al modelaje, a la actuación y a tener un lugar dentro de la televisión, gracias a su belleza y a su linda figura que encanta a todos sus seguidores.

La mexicana de 30 años en esta ocasión ha subido la temperatura en redes sociales al compartir un pequeño video mostrando sus encantos desde una piscina mientras porta un traje de baño en color rojo.

García dejó ver su espectacular figura de espaldas mientras portaba un traje de baño de hilo con lo que ha subido la temperatura al dejar ver su espectacular cuerpo bajo los rallos del sol a la orilla de la piscina tras salir del agua.

“Debería ir a la playa”, escribió Yanet en una publicación no paso desapercibida entre sus más de 13 millones de seguidores en Instagram, regalándole más de 1.6 millones de me gusta y más de mil 800 comentarios en donde los elogios no se hicieron esperar para la mexicana.

Yanet García se ha caracterizado por compartir parte de su vida profesional en el mundo del modelaje, así como su trabajo dentro de la televisión, pero sobre todo se ha encargado de mostrar su belleza a través de sus redes sociales y no deja pasar la oportunidad de subir la temperatura con sus publicaciones mostrando sus mejores curvas para el deleite de sus seguidores.

Yanet García afirma que sus glúteos son resultado de ejercicio

