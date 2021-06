Yareli Salazar: “Esa plaza me pertenece a mi”

La ciclista culiacanense, Yareli Salazar, arribó a la capital sinaloense para visitar a su familia y a la vez para tomar un breve descanso de su etapa de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A ella la acompañaron Carlos Verdugo, director del Instituto

Sinaloense del Deporte; Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán, así como también Rosalía Vázquez, mamá de la ciclista, además del presidente de la asociación de ciclismo del estado de Sinaloa, Jesús Velázquez,

“Hablar de Yareli es algo extraordinario. Es un orgullo para nosotros que esté representando a Sinaloa dentro de los Juegos Olímpicos”, dijo Carlos Verdugo para iniciar la conferencia de prensa a los medios de comunicación, además de aprovechar el momento para refrendar el compromiso del gobierno estatal para la ciclista.

Por su parte, el primer edil de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro aprovechó para felicitar a la culiacanense y enaltecer el logro que consiguió. “Esto que logró es algo fabuloso. El ir a las Olimpiadas es algo que cualquier persona había soñado y por ello también felicitamos a su mamá por tanto apoyo que le ha brindado”, señaló.

Yareli Salazar estará asistiendo a Tokio en la competencia de ruta de ciclismo, sin embargo, la culichi exige que se le contemple para la competencia de omnium, ya que fue ella quien consiguió la plaza olímpica para México.

Yareli Zalazar exige su lugar en Tokio 2020

“Estoy muy feliz de haber ganado el campeonato de ruta, cargar la bandera de México y representar a Sinaloa. También de obtener mi segunda plaza olímpica en ruta, siendo la mejor ciclista mexicana en ambas ramas.

Quiero agradecer y demostrar de que en Sinaloa somos grandes. Yo gané dos plazas olímpicas, en la prueba de ómnium obtuve el cien por ciento de puntos, estuve yendo a Copas del mundo por más de cuatro años, me caí, me fracturé dos costillas, logré medallas mundiales y gracias a eso se logró la plaza. Los criterios no se están siguiendo como debe de ser.

Yareli Zalazar en rueda de prensa

"Estoy solicitando que se respete el proceso por que esa plaza me pertenece a mí. Estoy segura que tengo muchas posibilidades de conseguir una medalla olímpica y sería muy triste que se me arrebatara ese sueño”, explicó Yareli entre lagrimas, recalcando que en el selectivo ella no se encontraba al cien por ciento ya que acaba de recibir su segunda dosis de la vacuna de Covid-19.

Mientras tanto, Carlos Verdugo el ISDE ya tuvo comunicación con la CONADE haciendo la solicitud, además de destacar que el próximo lunes se estará reuniendo el comité para analizar esta situación, esperando un resultado positivo para la culiacanense y que se le haga justicia.

Yareli Zalazar buscará que se respete su boleto a Tokio 2020

