Yareli Salazar, ciclista sinaloense regresa Culiacán con grandes logros en Colombia

Culiacán.- La ciclista sinalonese, Yareli Salazar regresó a su tierra tras haber tenido una gran aceptación en el torneo Internacional de Ciclismo de Pista de Cali, Colombia, en donde obtuvo par de preseas doradas.

La culiacanense obtuvo el oro en la categoría de Madison acompañada de la neolesa, Victoria Velazco. Mientras que en el primer día de actividades se quedó con el primer lugar dentro de la competencia de Omnium.

"Estoy muy feliz de haber obtenido estos resultados en esta copa internacional. Hemos venido trabajando muy duro con altas y bajas, pero lograr esto me llena de orgullo, que representa a mi país y a mi estado. También me da mucha seguridad para los retos que vienen", dijo la culichi.

Previamente al certamen internacional, Salazar había participado en el campeonato nacional de pista, en donde consiguió cinco preseas áureas.

"Regresar al campeonato nacional después la operación que me tuvo para, no sabía cómo me iba a ir, se dieron los resultados muy buenos".

Yareli Salazar fue recibida por sus familiares en el aeropuerto | Foto: Cortesía

Salazar tendrá una semana de descanso para posteriormente incorporarse a los entrenamientos, para ponerse a tono para sus próximas competencias empiezan a partir de febrero con mi equipo, después las de pistas y Juegos Olímpicos.